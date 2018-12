Becali da inapoi in pariul cu Rednic: "Bate campii, cum sau dau banii la caini?" Patronul FCSB se teme de BLATURI in playoff

Gigi Becali nu vrea sa mai faca pariul cu Mircea Rednic.

Mircea Rednic l-a provocat pe Becali la un pariu cu miza o suma imensa pentru un adapost de caini. Initial, patronul FCSB a acceptat, fiind convins ca Dinamo nu va ajunge in playoff. Becali spune acum ca miza este o prostie si ca nu va da niciodata bani catre un adapost de caini atat timp cat sunt oameni care mor de foame in Romania.

"Rednic bate campii. Eu la caini nu dau niciodata bani, avem oameni care mor de foame. Cainii sunt facuti ca sa ia resturile de la oameni. Nu ma intereseaza pe mine de caini. Bine, el a facut o gluma probabil, o paralela, ca ei la Dinamo sunt caini. Sa dea banii lui. Banii mei cum sa dea la caini? Sa dea el daca castiga. Eu daca voi castiga 10.000 de euro dau la Biserica, nu la caini.





Daca ma provoaca la alt pariu, sa punem 1 la 1. Dar nu vreau eu vorbe, fapte. Si punem clauza in contract, daca intra Dinamo in playoff cade pariul. Ca apoi are CFR 6 puncte cu ei. De asta ma tem de ei. Si eu as vrea Dinamo in playoff, e mult mai frumos cu ei, cu Dinamo, cu Rapid.





Dar mi-e teama ca se dau la o parte. La primul nu stiu, dar la al doilea sigur. Pai ce a facut antrenorul la Astra atunci? Cand s-a dat Astra cu Viitorul. I-a luat Sapunaru la injuraturi prin vestiar, care cutare si cutare. Cand a facut Sapunaru doua 11 metri cu Viitorul a facut vreodata antrenorul?





Toti fac, ce, eu pot sa-i controlez pe jucatori? Si ai mei ar proceda la fel daca ar lupta Dinamo pentru titlu. Pot sa-l tin eu pe Florinel Coman?", a tunat Becali la PROX.

Patronul FCSB a mai anuntat ca Diogo Salomao nu este o tinta pentru FCSB in aceasta iarna.