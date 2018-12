FCSB, Craiova, Leicester sau Championship? Ce alege Alex Pascanu in ianuarie, cand poate semna cu orice club

Alex Pascanu, fundasul central din nationala de tineret, intra in ultimele 6 luni de contract.

Alex Pascanu intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract si ar putea semna cu orice club. Leicester nu i-a propus pana acum prelungirea contractului, dar l-a anuntat pe Pascanu ca va lua o decizie in privinta lui in urmatoarele saptamani.

Pascanu este titular in nationala U23 a lui Leicester si nu a facut inca pasul la echipa mare. E constient ca ii va fi foarte greu sa prinda un contract in Premier League, asa ca ia in calcul si varianta de a semna cu o echipa din Championship, liga a doua engleza.

"Daca muncesc cum am muncit pana acum, simt ca o sa mi se dea si mie sansa. Daca este la Leicester sau la o alta echipa, din Championship poate, sper sa mi se dea sansa si sa pot progresa cat mai bine."

"Am avut o discutie saptamanile trecute cu cei de la Leicester si mi-au spus ca urmeaza sa ia o decizie in privinta mea in urmatoarea perioada."

"Eu trebuie sa ma antrenez si sa joc bine la meciurile de la U23 si sper sa vina o echipa, sau Leicester sa imi dea o sansa sa debutez la echipa de seniori."

FCSB si Craiova il vor pe Pascanu



"M-am gandit la toate posibilitatile. Sincer sa fiu, cred ca am o sansa buna aici, mai ales acum in ianuarie, si voi incerca sa vad cum merg lucrurile aici la Leicester. Nu voi lua o decizie precipitata.

"Exista si posibilitatea sa iau o decizie si in vara, dupa Euro."

"Nu am avut discutii cu nimeni din Romania.", a spus Alex Pascanu la Ora exacta in sport (PRO X).