Impresarul lui Salomao a dat cartile pe fata! FCSB trebuie sa se bata cu o echipa din La Liga pentru dinamovist: "Nu ne surprinde ca intreaba de el!"

Salomao ar fi una dintre tintele FCSB.

Sergiu Dan, impresarul care l-a adus pe Salomao in Romania a vorbit despre posibilitatea ca actualul jucator al lui Dinamo sa ajunga la rivala FCSB.

Impresarul a dezvaluit ca, in prezent, nu exista nicio oferta pentru Salomao din partea stelistilor, insa el a primit oferta de la Girona, echipa care joaca in La Liga.

"In momentul acesta se vehiculeaza, se vorbeste, se lanseaza tot felul de ipoteze, declaratii, care poate nu sunt in totalitate lucruri adevarare. Este un jucator placut de multe echipe. Dar, sa stiti ca deocamdata, asa cum au spus si cei de la Dinamo, nu exista niciun fel de oferta pe adresa clubului.

Este adevarat, se comunica si se pun intrebari. Exact cum ati aflat ca am fost intrebat de un club din Spania, Girona, despre cum se prezinta el din punct de vedere fizic si am dat informatiile. De cateva ori am vorbit cu directorul sportiv de la Girona.

Noi comunicam foarte mult cu oamenii din Spania. Nu ne surprinde ca o echipa asa de importanta ne intreaba de el. Amintiti-va cand el a marcat golul prin care La Coruna a egalat Barcelona pe Camp Nou si presedintele clubului Deportivo plangea.

Celor de la Girona li s-a accidentat jucatorul de banda si au nevoie de un jucator experimentat care sa-i ajute.

De la FCSB nu m-a intrebat nimeni. Ei stiu, ei cunosc. In Romania, despre un jucator de calibrul lui stie absolut toata lumea ce fel de contract are, care este statutul lui, care este perioada pana cand are contractul. Informatiile circula in Romania. In momentul in care o sa se decida, cineva de acolo va intreba.

Sunt oameni din fotbalul din Emirate, din Qatar care sunt interesati. El este un jucator bun, are sase goluri si cateva assisturi. Statisticile sunt acolo. Este un jucator interesant. Pacat ca are 30 de ani, dar, in Romania, se pot remarca si jucatorii mai in varsta, precum Teixeira. Din punctul asta de vedere, calitatile fizice sunt atuul principal. Multe echipe din Romania si-au manifestat simpatia si au spus ca la ei poate veni oricand", a spus Sergiu Dan.

Totusi, impresarul nu a negat faptul ca Salomao si-ar dori sa ramana in continuare in Romania, explicand ca atat el, cat si sotia sa, sunt incantati de Bucuresti.

"Jucatorul este foarte incantat de absolut tot in Bucuresti. Ii place si lui, si sotiei lui. Ar continua in Bucuresti. Nu au niciun fel de problema. In Spania, ar fi incantat sa se intoarca. Hotararea este a lui, personal. Sunt in contact permanent cu el. Deocamdata, cel mai important lucru pentru el e sa-si faca treaba bine la Dinamo si sa ajute echipa", a spus Sergiu Dan.

Mai mult, el a confirmat si faptul ca Dinamo nu i-a propus lui Salomao prelungirea contractului, insa pune acest lucru pe seama faptului ca echipa este preocupata de obtinerea de rezultate in acest moment.