FCSB a mai facut un transfer! Becali a facut anuntul in direct la PROX: "Am luat fundas!" 

Gigi Becali a anuntat un nou transfer la FCSB.

Dezamagit de Balasa si Planic, Gigi Becali anunta transferul unui fundas central la FCSB. Iulian Cristea de la Gaz Metan e tinta principala, dar patronul FCSB n-a vrut sa dea numele inca.

"Am luat fundas central, o sa vedeti in ianuarie. Nu are rost acum sa dam nume. Avem fundas central, altceva nu pot sa spun", a spus Becali la PROX.

FCSB cauta si atacant, dar Gnohere are sanse mici sa plece. Rusescu este vizat pentru reziliere.

"Nu am gasit varf inca, dar o sa gasim. Un atacant sigur luam. Gnohere nu stiu daca pleaca. Doar daca da cineva 7 milioane pleaca. Atat."

Teixiera si-a reziliat contractul, insa va semna unul nou in ianuarie cu un salariu mai mic.

"Teixeira semneaza contract nou, eu l-am pus sa semneze"

Man pleaca doar pe 30 de milioane de euro, a mai anuntat Becali.



"Dennis Man nu cred ca pleaca. Daca da cineva 30 de milioane pleaca, daca da 29 nu pleaca. Eu ce gandesc si fac."

FCSB intalneste CFR in derby-ul Ligii 1 sambata seara.