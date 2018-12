Rednic face pariul sezonului cu Becali! Conditia: pierzatorul hraneste toti cainii din Bucuresti! Intepatura dinamovistului: "Mai propun un pariu: FCSB nu ia campionatul"

Rednic a acceptat pariul lui Becali, care a spus ca ii da lui Dinamo 1% sanse sa mai prinda Play Off-ul, dar pune o conditie. Daca Dinamo intra in Play Off, Becali trebuie sa hraneasca toti cainii din Bucuresti.

Rednic a acceptat pariul lui Becali, care a spus ca ii da lui Dinamo 1% sanse sa mai prinda Play Off-ul, dar pune o conditie. Daca Dinamo intra in Play Off, Becali trebuie sa hraneasca toti cainii din Bucuresti. Si Rednic face un pariu - FCSB va rata titlul si in acest sezon.

Becali spune ca e gata sa pariaze un milion de euro ca Dinamo n-ajunge in Play Off!

"Daca o facea la inceput poate acceptam un milion, acum accept 100.000 el si 10.000 din partea mea. Si mai pun o conditie! Banii sa se dea la adaposturile de caiini", a spus Rednic.

Exista un adapost pentru caini aproape de Dinamo. Cainii vor primi nume de dinamovisti. Pentru sarmanii catei ar fi bine ca Becali sa piarda pariul.

"Ar fi un ajutor extraordinar, avem costuri extraordinar de mari, costuri medicale cu cateii pe care ii salvam", spune Delia Pirvu, de la asociatia Red Panda.

Si Rednic vine cu un pariu pentru Becali.

"Fac un pariu ca nu ia campionatul anul asta! E clar ca el nu isi doreste ca Dinamo sa fie iun playoff, el vrea niste echipe cu care sa faca meciuri amicale", l-a intepat Rednic pe patronul FCSB.

"De ce ii e frica nu o sa scape", a spus si Ionel Danciulescu.