Gnohere a anuntat jucatorul care vrea sa-l inlocuiasca la FCSB! "Are calitati fantastice, are clasa!"

Harlem Gnohere are un preferat in Liga 1.

Gigi Becali ar fi pus ochii pe un alt fotbalist din Liga 1. Este vorba despre Ibrahima Tandia, care joaca in prezent la Sepsi.

Jucatorul in varsta de 25 de ani a fost remarcat de patronul FCSB in meciul direct cu echipa din Sfantu Gheorghe si a facut un sezon excelent in Liga 1.

Harlem Gnohere l-a laudat si el pe fotbalistul de la Sepsi. Francezul de la FCSB are doi jucatori preferati in campionatul intern.

"Doi jucatori imi plac mult: Tandia, care e incredibil de bun, apoi Culio. Ii apreciez mult, sunt buni. Lui Tandia i-a fost un pic greu la inceput. Are calitati fantastice, are clasa, o usurinta cu care dribleaza adversarii. Cand a lipsit Culio din cauza accidentarii, s-a simtit la CFR. Cu el pe teren, Cluj e cu totul alta echipa, e cu adevarat puternic", a spus Gnohere pentru GSP.