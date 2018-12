Prima reactie a dinamovistilor la interesul FCSB pentru portughezul Salomao, care intra in ultimele luni de contract! Ce au spus Rednic si Danciulescu

Dica nu vrea cadouri de la Mos Craciun. Vrea fotbalisti cu care sa castige campionatul. Dinamovistul Salomao e unul dintre ei. Bizonul poate pleaca in aceasta iarna

Bizonul Gnohere vrea sa plece la arabi. Poate fi ultima lui sansa sa prinda un contract mare! In februarie, golgheterul ros-albastrilor face 31 de ani.

"Cu siguranta, daca va fi o oferta buna si daca vom reusi sa aducem un alt varf, atunci poate sa plece! Altfel nu cred ca patronul ii va da drumul", spune Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB.

Salomao poate fi Bizonul 2. Nu mai e dorit de Rednic si poate trece de la Dinamo la FCSB. El va intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract.



"Eu nu stiu nimic despre vreo oferta pentru Salomao. El mai are contract pana la vara", a spus Rednic.

"Pe adresa clubului nu a venit nicio oferta", a afirmat si Ionel Danciulescu.

20 de meciuri si 6 goluri are Salomao in acest sezon al Ligii I.

9 goluri in 35 de meciuri a marcat el in sezonul trecut.

Sporting Lisabona, Deportivo La Coruna si Mallorca sunt echipele la care a mai jucat Diogo Salomao.