Teixeira si-a reziliat contractul cu FCSB! Ce se intampla cu mijlocasul portughez

Teixeira si-a incheiat contractul cu FCSB, urmand sa semneze unul nou la inceputul lui 2019.

Filipe Teixeira nu mai este, in acest moment, jucatorul FCSB-ului! Accidentat dupa partida cu Sepsi, Teixeira nu putea evolua in partida cu CFR Cluj de sambata si a plecat in Portugalia. Astfel, contractul semnat in vara cu FCSB a fost reziliat.

"De Andrade Teixeira Filipe VS. FC FCSB – Incetare raporturi contractuale – Admite cererea. Constata incetarea raporturilor contractuale dintre parti, prin acordul partilor, incepand cu data pronuntarii prezentei. Irevocabila" a anuntat Liga Profesionista pe site-ul oficial.

Teixeira se va intoarce insa la FCSB din ianuarie, urmand sa semneze un nou contract, cu un salariu mai mic.

"Nu stiu de contract, eu stiam ca va semna unul nou" a spus Gigi Becali la Pro X.