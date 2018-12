FCSB - CFR Cluj, sambata | Avantaj pentru stelisti: cine va arbitra ultimul meci al anului in Liga 1! Se rupe seria egalurilor?

FCBS si CFR Cluj au terminat la egalitate in ultimele 6 dueluri directe.

Ultimul meci al anului in fotbalul romanesc va avea loc sambata seara de la ora 21.00 si este intre principalele favorite la titlu si in acest sezon: FCSB si CFR Cluj. Partida de pe National Arena va decide echipa care incheie 2018 pe primul loc (FCSB are nevoie de o victorie la 2 goluri pentru a deveni lider).

Pentru aceasta partida, CCA a decis sa-l delege pe arbitrul cu cele mai multe meciuri in Liga 1 in activitate (dupa retragerea lui Tudor) Sebastian Coltescu, scrie Gazeta! Arbitrul din Craiova are 275 de partide de-a lungul carierei in Liga 1 iar in 77 dintre acestea a arbitrat-o fie pe FCSB, fie pe CFR Cluj.

FCSB sta mult mai bine in ceea ce priveste procentul de victorii cu Coltescu la centru - 72%! Coltescu a arbitrat-o pe FCSB de 36 de ori - 24 de victorii, 6 egaluri si 6 infrangeri este bilantul vicecampioanei. De partea cealalta, CFR are un procentaj de doar 48% al victoriilor cu Coltescu la centru - 17 victorii, 5 egaluri si 18 infrangeri!

Coltescu a arbitrat 7 partide in acest sezon de Liga 1 si a acordat 4 cartonase rosii si a acordat o lovitura de la 11 metri. Ultimele 5 meciuri directe intre FCSB si CFR Cluj s-au incheiat cu scorul de 1-1, iar meciul de dinaintea acestei serii incredibile s-a terminat 0-0!

Cat costa biletele la derby

FCSB revine la Bucuresti dupa doua meciuri desfaurate la Pitesti in Liga 1. Cel mai ieftin bilet pentru derby costa 15 lei, in timp ce unul VIP ajunge la 100 de lei.

Pretul biletelor pentru derby-ul FCSB - CFR

PELUZA - 15 LEI

TRIBUNA 2 PERIFERIC - 25 LEI

TRIBUNA 2 CENTRAL - 50 LEI

VIP 3 - 40 LEI

VIP 2 - 60 LEI

VIP 1 - 100 LEI

Incepand de ieri, biletele sunt disponibile si la casele de bilete de la Arena Nationala, conform urmatorului program:

VINERI - 11:00 - 19:00

SAMBATA - 10:00 - 20:00