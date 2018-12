"Trebuia sa-mi spuna intre 4 ochi ce nu-i convine!" Atac al lui Nistor la Bratu! Ce a spus despre plecarea la FCSB

Nistor a negat ca i-ar fi spus lui Florin Bratu ca vrea sa plece la FCSB.

Dan Nistor a vorbit din nou despre oferta primita de la FCSB in startul sezonului si l-a atacat public pe fostul antrenor de la Dinamo, Florin Bratu.

"Sincer, n-am primit niciun telefon din partea vreunei persoane de la Steaua si nici din partea cuiva de la club (Dinamo), care sa-mi zica, uite, te vrea nea Gigi sa te duci acolo. M-a dezamagit foarte mult pentru ca am primit mesaje de amenintare la adresa familiei mele. Puteau sa ma ameninte pe mine, dar sa-mi lase sotia si fetita in pace. Pe de alta parte, o parte a galeriei m-a sunat si mi-a oferit bani, dar am refuzat, nu am fost de acord.



Indiferent de cati bani aduni in viata, pe lumea cealalta toti plecam la fel. De aceea cred eu ca mai importanta este onoarea, mai conteaza si sufletul. Pentru mine este ceva extraordinar sa fiu capitan la Dinamo.



Daca nu am vorbit cu nimeni de la Steaua, nu-i puteam spune (lui Bratu) astea, ca vreau sa plec, ca am nu stiu ce oferta pe masa. Florin vorbea foarte frumos cu mine. Dar, si daca ar fi fost adevarat, tot nu ar fi trebuit sa spuna astfel de lucruri in media. Putea sa ma cheme intre patru ochi si sa-mi spuna ce nu-i convine la mine.



Bineinteles ca eu am fost vinovat pentru esecul de la Iasi, pentru ca eram cu gandul la Steaua si nu am fost concentrat 100%. Asa a spus dansul" a spus Dan Nistor la Digi Sport.