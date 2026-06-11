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În martie, un tribunal internaţional, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, a admis o plângere formulată de Ucraina, potrivit căreia Federaţia Rusă de Şah uzurpase controlul asupra acestui sport în zonele din Ucraina capturate de forţele ruse începând din 2022. Tribunalul a acordat Rusiei un termen de 90 de zile pentru a renunţa la controlul asupra organismelor de şah din cinci regiuni ale Ucrainei şi pentru a înceta organizarea de turnee în aceste zone.

O nouă palmă pentru Rusia în lumea sportului

Însă miercuri, Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) - condusă de fostul viceprim-ministru rus Arkady Dvorkovich - a declarat că Rusia nu a respectat termenul limită şi, prin urmare, a decis să "impună sancţiunea suspendării temporare a calităţii de membru (a Rusiei)... cu efect imediat".

Jucătorii ruşi adulţi îşi vor păstra dreptul de a participa la turneele FIDE sub steagul FIDE, nu sub propriul steag. Doar juniorii pot participa sub steagul Rusiei.

În competiţiile pe echipe, jucătorii ruşi "ar putea fi eligibili" să participe sub steag neutru, însă acest lucru rămâne supus unor decizii ulterioare ale FIDE, a declarat forul mondial.

Agenţia de ştiri de stat rusă TASS l-a citat pe Andrei Filatov, preşedintele Federaţiei Ruse de Şah, care a declarat că avocaţii federaţiei analizează decizia FIDE şi ar putea să o conteste.

Ucrainenii s-au bucurat de hotărâre

Federaţia ucraineană de şah a salutat decizia ca fiind o "victorie istorică".

Dincolo de consecinţele practice, această hotărâre reprezintă o lovitură simbolică pentru o ţară cu o tradiţie în şah profundă şi respectată, unde amatorii pot fi văzuţi aplecaţi peste table pe trotuare şi în parcuri practic în orice perioadă a anului.

Marii maeştri din Rusia şi din alte republici sovietice au ocupat vârful acestui joc între 1927 şi 2007, într-o succesiune de campioni mondiali întreruptă doar pentru scurt timp de olandezul Max Euwe în anii 1930 şi de americanul Bobby Fischer în anii 1970.

Dar epoca lui Anatoly Karpov şi Garry Kasparov a apus de mult, iar secolul XXI a fost dominat de norvegianul Magnus Carlsen şi de o serie de noi vedete din India şi China.

Andrei Esipenko, singurul rus în top 20

În prezent, un singur jucător rus se află în top 20 mondial. În aprilie, rusul Andrei Esipenko a terminat pe locul opt şi ultimul în Turneul Candidaţilor, care decide cine îl va înfrunta pe indianul Gukesh Dommaraju pentru titlul de campion mondial mai târziu în acest an.

Disputa s-a concentrat asupra cui conduce şahul în Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014, şi în regiunile Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson, pe care le revendică drept teritoriu propriu, dar pe care le controlează doar parţial, într-un război care a intrat deja în al cincilea an. Suspendarea temporară a Rusiei contravine unei tendinţe recente în care sporturile globale încep să readmită concurenţii ruşi după ani de sancţiuni, mai întâi din cauza unui scandal masiv de dopaj şi apoi din cauza războiului din Ucraina. La Jocurile Olimpice succesive, cei cărora li s-a permis să concureze au putut face acest lucru doar ca neutri, fără steagul naţional.

Înotul, scrima şi judoul se numără printre sporturile care au anunţat în ultimele luni că vor renunţa la aceste restricţii.

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