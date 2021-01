Salariul URIAS pe care Morutan l-ar putea castiga la Dubai! Cu cine ar trebui sa imparta Gigi Becali banii din transferul mijlocasului

Daca patronul ros-albastrilor va accepta propunerea arabilor, Morutan va incasa 2 milioane de euro pe an. Adica dublu fata de cat ar trebui sa le dea Gigi Becali celor de la FC Botosani, echipa de la care FCSB l-a transferat in vara anului 2018.

Moldovenii au de primit 10% dintr-un viitor transfer, iar daca Becali va bate palma pentru 10,5 milioane de euro cu arabii, Botosaniul va primi circa 1 milion de euro. Chiar si-asa, patronul lui FC Botosani considera ca Gigi Becali ar trebui sa-l mai tina un an pe Morutan inainte de a-i da drumul.

"Parerea mea e ca Morutan e mai bun decat nivelul din zona Golfului. El trebuie sa joace inca un an la FCSB, constant, cu numarul 10, dupa care trebuie sa fie vandut in Europa pe o suma foarte mare, daca joaca in Europa League sau Champions League.

Daca ar fi sa ii dau un sfat lui Becali, l-as mai tine un an pe Morutan, dupa care ar pleca in Spania, Italia, unde se joaca fotbal. Este altruist, joaca pentru fotbalistii de la FCSB si pentru ofertele lor.

E extraordinar. El trebuie jucat in spatele varfurilor. Este unul dintre cei mai talentati romani din ultimii ani. Cu tot respectul pentru Hagi, el e mai bun decat Ianis", a declarat Valeriu Iftime, potrivit AntenaSport.

Olimpiu Morutan a reusit in acest sezon sa atraga toate privirile, fiind unul dintre cei mai importanti jucatori din echipa lui Toni Petrea. Mijlocasul in varsta de 21 de ani a adunat 16 aparitii pentru FCSB, reusind 3 goluri si 8 pase decisive.

Echipa care il vrea pe tanarul mijlocas este patronata de cel care detine Manchester City si New York City FC, dar si alte echipe din Europa, motiv pentru care Morutan poate spera ca va ajunge sa joace pe continent.