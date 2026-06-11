Echipa din Grant a emis marți seară un comunicat în care a evidențiat că a prelungit parteneriatul cu clinica Imamed, care se ocupă de monitorizarea medicală de la club.

Rapid și Inamed colaborează de cinci ani

”FC Rapid București și Imamed anunță prelungirea parteneriatului început în urmă cu 5 ani. O colaborare care a crescut firesc, pas cu pas, la fel ca un proiect solid construit pe încredere, stabilitate, dar mai ales valori comune.

De-a lungul acestor ani, Imamed a fost aproape de FC Rapid, contribuind la monitorizarea medicală și susținând un parcurs responsabil, atât pe teren, cât și în afara lui.

Aproape se traduce atât prin proximitatea dintre sediul Imamed si Stadionul Giulești, cât și prin implicarea și prezența constantă în viața clubului și a comunității. Așa cum Rapid este un simbol al cartierului Giulești, Imamed a devenit, în timp, un partener de încredere al comunității rapidiste.

Prin prelungirea acestui parteneriat, FC Rapid și Imamed transmit un mesaj clar: performanța se construiește în timp, sănătatea nu este negociabilă, iar parteneriatele solide fac diferența”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte în Giulești, a reacționat după ce a fost anunțată continuarea parteneriatului dintre Rapid și Inamed.

”Suntem foarte bucuroși că am semnat prelungirea contractului cu clinica IMAMED, o clinică care a fost alături de F. C. Rapid și la bine și la greu. Un partener de încredere cu care am avut o colaborare ce a funcționat foarte bine”, a spus Angelescu.