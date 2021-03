Sunt imaginile care fac inconjurul lumii! Putin, filmat in timp ce conducea un TANC! Ce a putut sa faca presedintele Rusiei

Putin a vrut sa le arate rusilor ca e un om de actiune!

Ultima actiune de PR a presedintelui rus l-a adus intr-o ipostaza nemaivazuta. Putin a acceptat sa fie filmat si fotografiat in Siberia, in timp ce conducea un tanc pe un rau inghetat. Imaginile au fost publicate pe site-ul administratiei prezidentiale si au fost preluate in toata lumea.

Putin a stat si la 'picnic' cu ministrul apararii din Rusia, Sergey Shoigu, in salbaticie. Cei doi au mancat o specialitate locala de carnati, rosii, castraveti si ceapa. Si tinuta lui Putin a atras atentia. Liderul de la Kremlin a fost fotografiat purtand un cojoc gros, fara a avea nevoie de nimic pe cap, in ciuda temperaturilor sub 0 grade. Pentru Putin, e prima vizita in Siberia de la inceputul pandemiei.