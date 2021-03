Perioada FANTASTICA pentru Budescu la Damak: MECI NEBUN in Arabia Saudita! Ce a putut sa se intample

Damak a luat 7 puncte in ultimele 3 meciuri si incepe sa creada tot mai tare in salvarea de la retrogradare!

Damak a castigat in deplasare cu Abha, echipa de pe locul 10. Jocul a avut o desfasurare absolut incredibila. Damak a condus de 3 ori, dar a fost egalata de fiecare data. Ultima data, s-a facut 3-3 in minutul 85, dupa penalty-ul transformat de Bguir. Victoria a venit insa in ultimul minut dejoc, dupa ce Chafai si-a completat hat-trick-ul! Abha - Damak s-a terminat 3-4.

Budescu a jucat pana in minutul 53 la echipa invingatoare.

Damak ramane pe locul 15, penultimul, in Arabia Saudita, dar mai are de recuperat doar 4 puncte pana la pozitia a 13-a, ocupata acum de Al Batin!