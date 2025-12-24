Stadionul celor de la FC Argeș a fost demolat la finalul sezonului 2022-2023, după ce echipa a retrogradat în Liga 2. De atunci, piteștenii joacă la Mioveni, dar lucrările nu au început.



Compania Națională de Investiții a făcut marele anunț miercuri, 24 decembrie. Lucrările ar urma să înceapă pe 19 ianuarie.



Pe lângă stadionul din Pitești, și alte arena au fost în „stand-by” în ultimii ani, cum ar fi cele din Timișoara, Brașov, Constanța, Hunedoara sau stadionul Dinamo.



CNI a anunțat când încep lucrările la stadionul din Pitești



„Este OFICIAL!

Un nou capitol începe pentru fotbalul din Pitești!

Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a construcției noului Stadion „Nicolae Dobrin” – un simbol al performanței, al pasiunii și al istoriei alb-violete.

Antreprenorul general este asocierea Construcții Erbașu (lider) – Terra Gaz Construct, iar lucrările pot începe din 19.01.2026.

Viitorul se construiește acum, pe fundația unei legende!

Un stadion modern pentru suporteri adevărați, pentru generațiile care vin și pentru gloria fotbalului argeșean!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a CNI.

