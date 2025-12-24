GALERIE FOTO E oficial! Când încep lucrările la stadionul de 100.000.000€

E oficial! Când încep lucrările la stadionul de 100.000.000€ Superliga
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.

FC Argesstadion pitestiCompania Nationala de Investitii
Stadionul celor de la FC Argeș a fost demolat la finalul sezonului 2022-2023, după ce echipa a retrogradat în Liga 2. De atunci, piteștenii joacă la Mioveni, dar lucrările nu au început.

Compania Națională de Investiții a făcut marele anunț miercuri, 24 decembrie. Lucrările ar urma să înceapă pe 19 ianuarie.

Pe lângă stadionul din Pitești, și alte arena au fost în „stand-by” în ultimii ani, cum ar fi cele din Timișoara, Brașov, Constanța, Hunedoara sau stadionul Dinamo.

CNI a anunțat când încep lucrările la stadionul din Pitești

„Este OFICIAL!

Un nou capitol începe pentru fotbalul din Pitești!

Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a construcției noului Stadion „Nicolae Dobrin” – un simbol al performanței, al pasiunii și al istoriei alb-violete. 

Antreprenorul general este asocierea Construcții Erbașu (lider) – Terra Gaz Construct, iar lucrările pot începe din 19.01.2026.

Viitorul se construiește acum, pe fundația unei legende!

Un stadion modern pentru suporteri adevărați, pentru generațiile care vin și pentru gloria fotbalului argeșean!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a CNI.

100 milioane de euro va costa stadionul care va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va fi de categorie UEFA 4, putând, în acest sens, să găzduiască și meciuri internaționale.

Facilitățile stadionului care urmează să fie construit în Pitești:

  • panouri solare
  • stații de încărcare pentru mașinile electrice
  • spații comerciale
  • 14 loje
  • 70 de locuri pentru mass-media
  • o sală multifuncțională pentru celelalte secții sportive ale clubului
  • în jur de 550 de locuri de parcare
  • terenurile pentru juniori vor fi relocate în spatele noii construcții
  • construcția va avea 70.170 mp din care peste 10.000 mp vor fi destinați locurilor de parcare
