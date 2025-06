Viorel Tudose, omul care a fost implicat la FC Argeș în ultimii ani în calitate de sponsor, s-a retras complet din viața echipei, după ce s-a zvonit că ar vrea să intre în acționariatul clubului.



Afaceristul și-a anunțat oficial decizia și spune că implicarea sa la clubul din Trivale nu i-a adus ”nimic bun”.



La finele sezonului precedent de Liga 2, FC Argeș a promovat de pe primul loc, alături de Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus (ultima a câștigat barajul cu Poli Iași).



Viorel Tudose s-a retras complet de la FC Argeș



„Nu mai comentez nimic. Nu mai am nicio legătură cu FC Argeș din data de 15 iunie. Consider că este mult mai bine să nu mai mă implic la FC Argeș. Nu mi-a adus nimic bun, mai ales relația cu suporterii, coordonată de o persoană din județul Argeș care probabil că nu-i place implicarea mea acolo.



Și am avut un grup, un anumit grup de suporteri, dar trebuie să știți că sunt și suporteri care mă plac, care… O anumită persoană din județul Argeș, din orașul Pitești, a coordonat o anumită relație cu un grup de suporteri cu mine și am decis că nu mai are rost să continui la FC Argeș. Și este o retragere care mă doare, pentru că am investit pe lângă bani, și nu consider că banii sunt importanți, mult suflet ținând cu FC Argeș.



Am investit sufletește foarte mult. Partea financiară nici nu o pun în calcul, sunt unul dintre puțini oameni, dacă nu singurul, care nu am împrumutat, să zic așa, un club de fotbal, doar am dat bani ca el să funcționeze. Dar câteodată este bine să spui stop, chit că din punct de vedere emoțional este greu să te retragi de acolo, de la echipa la care ții de la 4 ani.



Eu voi ține în continuare cu FC Argeș, voi rămâne suporterul necondiționat al lui FC Argeș, dar nu mai pot continua la FC Argeș după ultimele evenimente”, a spus Tudose, potrivit jurnaluldearges.ro.



FC Argeș, în această perioadă de mercato



Antrenor - Bogdan Andone (confirmat)



Veniri - Vadim Rață (FCU Cluj / gratis), Caio Ferreira (FC Bălți / gratis), Dorinel Oancea (FCU Cluj / gratis), Leard Sadriu (NS Mura / gratis), Rober Sierra (Steaua / gratis), Nacho Heras (Steaua / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Petrișor Petrescu (Șelimbăr), Valentin Buhăcianu (Câmpulung Muscel), Alexandru Dinoci (Rm. Vâlcea), Alexandru Silveanu (Câmpulung Muscel), Radu Ciuciulete (ARO Câmpulung), Raul Ailenei (Dumbrăvița)



Plecări - Vlad Morar, Costinel Ghiocel (contracte încheiate), Franck Tchassem (FCU Cluj / împrumut expirat), Denis Oncescu (Dinamo / împrumut expirat), Gabriel Gheorghe (Rapid/ împrumut expirat), Emmanuel Mensah (CFR Cluj / împrumut expirat)