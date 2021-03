SOC pentru Ronaldo in ziua in care a fost recunoscut drept cel mai bun marcator din ISTORIE! A fost aproape de un gol ISTORIC din foarfeca, dar Juve s-a facut de ras! 0-1 cu Benevento

Scoasa din Champions League de Porto inca din optimi, Juventus a pierdut orice sansa de a mai spera la castigarea titlului in Serie A dupa 0-1 acasa cu Benevento.

Adolfo Gaich a marcat singurul gol al partidei in minutul 69.

Ronaldo si Juve s-au zbatut in gol. In final, Cristiano a trecut pe langa 1-1 de doua ori intr-un minut. Mai intai nu l-a putut invinge pe Montipo din unghi, cu un sut fara forta, respins in corner de goalkeeperul lui Benevento. Apoi, fundasul Tuia a aparut fantastic in timp ce Ronaldo isi pregatea milimetric o noua exeutie magica. A fost la o jumatate de secunda de o foarfeca super spectaculoasa care ar fi facut inconjorul lumii!

Dupa 27 de etape, Juve e la 10 puncte in spatele liderului Inter, iar al 10-lea titlu consecutiv mai e posibil doar matematic.

Inaintea jocului cu Benevento, Ronaldo a fost recunoscut oficial de Juventus drept cel mai bun marcator din istoria fotbalului. Detalii aici.