Armand Lauriente a marcat din lovitura libera cu un procedeu inexplicabil. Mingea a luat o traiectorie imposibil de prevazut si l-a batut pe portarul Lafont. Sutul trimis de Lauriente a parut ca merge peste poarta, dar a coborat in ultima clipa si i-a adus lui Lorient un punct pe terenul lui Nantes in minutul 87 al jocului! S-a terminat 1-1.



