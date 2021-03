Olaru a spus secretul care a dus-o pe FCSB pe primul loc! Viseaza cu ochii deschisi: in ce campionat vrea sa ajunga

Darius Olaru face parte din lotul convocat de Adrian Mutu pentru Campionatul European U21.

Fotbalistul FCSB-ului a fost in lotul nationalei de tineret si in 2019, cand echipa pregatita la acel moment de Mirel Radoi s-a calificat in semifinalele competitiei disputate in Italia.

Mijlocasul de 23 de ani venit de la Gaz Metan in ianuarie 2020 in schimbul sumei de 600.000 de euro are un sezon foarte bun in Liga 1. A marcat 6 goluri si a oferit si doua pase decisive in 24 de etape si este unul din jucatorii pe care Gigi Becali spera sa ia multe milioane de euro in viitorul apropiat.

Olaru a oferit un interviu pentru FRF TV in care a vorbit despre jocurile bune pe care le-a facut in acest sezon, dar si despre campionatul din strainatate in care i-ar placea sa evolueze, in contextul in care au fost zvonuri conform carora West Ham s-ar interesa de el.

"Incerc sa ma antrenez cat pot de bine zi de zi, asta e secretul formei bune. Avand in vedere ca am si marcat, pot spune ca traversez cea mai buna forma. Imi ajut mai mult echipa.

Moralul este ridicat dupa victoria cu CFR Cluj, conteaza la omogenitate ca suntem sase jucatori de la FCSB. Cred ca ne vom ajuta mult mai mult prin sfaturi ceilalti colegi. Nu stiu daca mi s-ar potrivit atat de bine campionatul Angliei, dar nu as spune niciodata nu unui eventual transfer acolo, dar imi place mai mult Spania", a spus Darius Olaru.

Totodata, Olaru a dezvaluit si care este cheia succesului pentru sezonul foarte bun pe care il are la FCSB: "Nu prea-mi plac alte activitati, si in timpul liber imi place sa ma uit foarte mult la fotbal, urmaresc foarte multe echipe, pentru a invata cat mai multe".

In incheiere, mijlocasul FCSB-ului a facut o comparatie intre echipa de acum si cea din 2019, dar si a celor doi selectioneri: "Cred ca, fata de generatia din 2019, atunci erau mai multi jucatori individual, dar acum suntem o echipa mult mai bine formata, suntem mai uniti, sper sa aratam asta si in jocuri.

Adrian Mutu mi se pare diferit din punct de vedere tactic fata de Mirel Radoi, se vede ca a jucat in Italia".