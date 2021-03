Popa a facut-o DIN NOU: pe el nici VAR-ul nu-l vindeca! Gafa halucinanta in Sepsi - Gaz Metan! Pentru ce a putut sa dea penalty

Sepsi a jucat pe teren propriu cu Gaz Metan in etapa cu numarul 28 din Liga 1.

Vasvari a deschis scorul pentru gazde in minutul 9 din penalty, iar la pauza scorul a fost 1-0. Partea secunda a fost mult mai incinsa. Mai intai, Francisco Junior a fost eliminat in minutul 60 dupa un fault cu talpa pe glezna lui Safranko, iar apoi a intrat in scena arbitrul Catalin Popa.

In minutul 64 centralul a luat o decizie care greu mai poate fi vazuta pe un teren de fotbal. Intr-un duel intre Ninaj si Vlad Morar, fundasul lui Sepsi a intrat prin alunecare si a lovit in mod clar mingea, dar Popa a acordat lovitura de pedeapsa.

Deaconu a transformat fata emotii si a egalat pentru echipa antrenata de Mihai Teja.