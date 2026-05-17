Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30 | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan

Duminica aceasta se anunță una plină pentru iubitorii de fotbal, iar ”Fața la joc! Show” vine să completeze perfect atmosfera de weekend cu o ediție care promite analiză intensă, invitați surpriză și discuții care nu vor trece neobservate.

De la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO, emisiunea aduce în prim-plan cele mai importante momente din fotbal și nu numai, privite printr-o lentilă sinceră, directă și, uneori, incomodă.

Moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl vor avea în sufrageria Fața la joc! pe fostul campion cu Astra Giurgiu (15/16) și FCSB (04/05, 05/06), Florin Lovin, și pe fostul campion cu CFR Cluj și de două ori cuceritor al Cupei României cu Rapid, Ionuț Rada.

La emisiune va fi invitat și Carlos, prin Skype, goalkeeperul care a fost legitimat la FCSB în perioada 06/07 și care a fost între buturi în ambele meciuri din sferturile Cupei UEFA din 2006.