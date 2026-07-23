Deși a primit licența pentru participarea în Liga 2, Poli Iași nu va juca în noul sezon al eșalonului secund din cauza problemelor financiare și oficialii clubului au decis retragerea din campionat. În locul echipei din Moldova a fost rechemată în divizia secundă CS Dinamo București, formație finanțată de Ministerul Afacerilor Interne, care pierduse barajul de salvare în finalul sezonului trecut.

Academia clubului va fi trecută în subordinea Universității de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad"

Poli Iași se află în insolvență, cu datorii de peste două milioane de euro, iar intrarea în faliment este inevitabilă. Primăria a decis finanțarea unei echipe de fotbal, dar nu actuala structură, ci o nouă societate apărută în urma asocierii dintre ACS USV Iași (Liga 3 / fondată în 2022 și afiliată Universității de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad") și CSM Iași 2020 (clubul primăriei, care are secție de fotbal înființată recent).

In extremis, muncipalitatea a căutat să aducă lângă Poli Iași un sponsor care să achite datoriile, dar căutarea a fost zadarnică. Cesionarea locului în Liga 2 către CSM Iași 2020 a fost zădărnicită de ANAF, pentru că o mare parte a datoriei este către bugetul de stat.

Majoritatea jucătorilor seniori din sezonul trecut au plecat la alte echipe, iar academia clubului va fi preluată de ACS USV Iași, pentru a putea participa în competițiile naționale și a evita retrogradarea echipelor în campionatele județene.

Noua echipă s-a reunit pe 22 iulie, sub comanda antrenorilor Cristian Ungureanu și Irinel Ionescu, cu un lot format din 45 de jucători, dar cu doar trei fotbaliști care au avut contracte cu echipa în Liga 2 (Toma Niga, Ionuț Ailenei și Alexandru Hrib). Lotul format pe scheletul ACS USV se va se va pregăti la baza proprie în următoarea perioadă, iar pe 27 iulie ca pleca într-un cantonament la Vatra Dornei.

Istoria complicată a fotbalului studențesc ieșean

Societatea actuală este considerată continuatoarea clubului istoric FC Poli Iași, care a fost înființat în 1945, sub denumirea Sportul Studențesc Iași, de-a lungul existenței sale mai fiind denumit Asociația Sportivă Politehnica Iași, Clubul Sportiv Universitar Iași, Știința Iași, Clubul Sportiv Muncitoresc Studentesc Iași, Politehnica Iași și Poli Unirea Iași. Clubul din Copou a intrat în faliment în 2010.

În august 2010, Tricolorul Breaza și Navobi Iași au fuzinat și au format actualul club, ACSMU Politehnica Iași, club redenumit Clubul Sportiv Municipal Studențesc Iași, un an mai târziu. Numele a fost din nou schimbat în CSM Politehnica Iași, în iulie 2016. Marca clubului istoric este deținută de Zecro, o companie de management sportiv cu sediul în Iaşi, deţinută în proporţie egală de doi oameni de afaceri locali, care cedase gratuit licenţa de marcă către clubul din Liga 2 și va fi acum retrasă.

Din 2014, clubul a petrecut opt sezoane în Liga 1 și alte patru în Liga 2, calificându-se o dată în semifinalele Cupei României (2019-2020 / 1-5 și 0-3 cu Sepsi OSK) și o dată în play-off-ul primei ligi (2017-2018 / locul 6) și a jucat în cupele europene (2016-2017 / turul 2 preliminar Europa League / 2-2 și 1-2 cu Hajduk Split).

Foto - FC Politehnica Iași (FB)