Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga

Partida Oțelul - CFR Cluj , din prima rundă a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.﻿

Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30

CFR Cluj vine după două victorii, două remize și o înfrângere în meciurile de pregătire și speră să înceapă sezonul cu dreptul.

Ardelenii au încheiat sezonul trecut pe poziția a treia în play-off-ul Superligii.

De cealaltă parte, Oțelul a terminat stagiunea trecută pe locul 9 în play-out și vine după o victorie și o remiză în meciurile de pregătire.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria ardelenilor cu 1-0.