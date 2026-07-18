Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga

Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga Superliga
SPORT.RO
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Oțelul - CFR Cluj este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 18:30

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CFR ClujOtelul GalatiSuperliga
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Partida Oțelul - CFR Cluj , din prima rundă a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.﻿

Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30

CFR Cluj vine după două victorii, două remize și o înfrângere în meciurile de pregătire și speră să înceapă sezonul cu dreptul.

Ardelenii au încheiat sezonul trecut pe poziția a treia în play-off-ul Superligii.

De cealaltă parte, Oțelul a terminat stagiunea trecută pe locul 9 în play-out și vine după o victorie și o remiză în meciurile de pregătire.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria ardelenilor cu 1-0.

Mario Camora a răbufnit înainte de Oțelul Galați - CFR Cluj

Cu aceste perspective sumbre, miercuri, 15 iulie, a avut loc o ședință la care au luat parte președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora. 

Întrebat de reporteri despre ce s-a discutat la ședință, Mario Camora a răbufnit. Fundașul stânga a afirmat că la CFR Cluj există un „sifon” care discută cu presa, fiind nemulțumit de faptul că jurnaliștii știau despre ședință. 

„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r.: jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un sifon aici înăuntru. Din partea mea totul rămâne între mine, președinte (n.r.: Iuliu Mureșan) și Ciprian Deac.

Orice va fi, cu siguranță că voi rămâne aici. Am rămas și când eram mai tânăr. Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declarație că se rezolvă până marți. Atunci vom aștepta până marți și sperăm că așa o să fie. Eu voi rămâne 100% aici să ajut clubul”, a declarat Mario Camora, la conferința de presă premergătoare meciului Oțelul Galați - CFR Cluj. 

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