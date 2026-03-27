România a pierdut șansa de a merge la Campionatul Mondial din 2026, după ce a fost eliminată din semifinala barajului de Turcia.

La Istanbul, turcii s-au impus cu 1-0 în fața „tricolorilor” lui Mircea Lucescu, grație unicului gol al partidei, marcat de Kadioglu în minutul 53.

Fotbalistul care a jucat pentru echipa națională a României și a avut o carieră impresionantă la echipe precum FCSB, CFR Cluj și Rapid a analizat pentru Sport.ro tactica lui Mircea Lucescu din meciul cu Turcia.

Ionuț Rada a apreciat organizarea din defensivă a „tricolorilor” și felul în care au acoperit spațiile din apropierea porții apărate de Andrei Radu, dar și-ar fi dorit să vadă mai mult pe partea ofensivă.

Fostul fundaș central a punctat faptul că Daniel Bîrligea a avut nevoie de sprijin în atac, însă nu l-a primit din cauza așezării în teren a României.

„Cred că, din punct de vedere tactic, mai ales pe partea defensivă, jocul a funcționat destul de bine, pentru că în afară de greșeala care a apărut în apărare la golul lor, turcii nu au avut foarte multe șanse de a marca. A mai fost acea bară a lui Yildiz, când a avut o execuție de excepție, însă în rest atacuri fără consistență ale lor.

Mie îmi pare rău că în trei-patru momente în care noi am făcut pressing în terenul lui și am obținut mingi periculoase nu am reușit să punem mai multe probleme la poarta Turciei, dar am avut ocazii de care puteam să profităm. Bara lui Stanciu, ocazia lui Bîrligea, dar și alte două oportunități din partea secundă.

În momentul în care pregătirea meciului a fost bazată mai mult pe partea defensivă, pentru că asta s-a văzut. Mihăilă și Man au fost aduși să susțină foarte mult benzile, și automat Bîrligea a rămas singur în atac și îi era foarte greu.

Cam asta a fost desfășurarea întregului meci, pentru că în momentul în care jucătorii tăi de atac trebuie să acopere partea defensivă e foarte greu să speri la ceva.

(n.r. Te așteptai la altceva din punct de vedere ofensiv din partea României?) Cred că am fi putut să ridicăm liniile mult mai sus, adică Man și Mihăilă, care au stat mai mult în jumătate noastră, să fi fost în jumătatea lor și să facă acel presing, poate și Rațiu să fie undeva la mijlocul terenului (n.r. în momentul presingului).

În această situație, apare însă riscul ca având jucătorii atât de sus, fotbaliști precum Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz și Arda Guler pot să găsească spații mai ușor și pot să te prindă departe de poarta ta. Deci, cred că din acest motiv s-a jucat mai jos, dar problema este că ajungi mai greu la poarta adversă, cum s-a și întâmplat”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

După eliminarea din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, pentru România urmează meciul amical cu cealaltă învinsă de pe traseu, Slovacia.

Naționala care a pierdut 3-4 în fața lui Kosovo va juca un meci de pregătire cu „tricolorii" lui Lucescu marți, 31 martie, de la 21:45.