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Mirel Rădoi va continua pe banca tehnică a lui Gaziantep FK în noul sezon din Super Lig, în ciuda unui final dezastruos de campionat în ediția trecută.

Rădoi, eșecuri pe linie la Gaziantep

Numit în aprilie antrenor la echipa turcă, Rădoi a condus-o pe Gaziantep în patru meciuri, toate încheiate cu eșecuri!

0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș, 1-2 cu Goztepe și 1-2 cu Bașakșehir au fost rezultatele antrenorului român.

În aceste zile, Gaziantep se află în cantonament la Belgrad, iar Mirel Rădoi a afișat un nou look (vezi galeria foto de mai sus).

Programul meciurilor amicale din Serbia ale turcilor este următorul: 23 iulie - cu FK Vozdovac, 28 iulie - cu OFK Belgrad și 3 august - cu IMT Belgrad.

La Gaziantep vor continua și fotbaliștii români Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Ștefan Târnovanu, dorit de Mirel Rădoi la Gaziantep

Ștefan Târnovanu a luat parte acum o săptămână la evenimentul de prezentare a noului echipament al celor de la FCSB.

În cadrul evenimentului, portarul fostei campioane din Superliga României a vorbit din nou despre viitorul său.

Târnovanu a mărturisit că își dorește în continuare să facă pasul la o echipă mai mare, însă nu vrea să forțeze un transfer. Totuși, portarul este convins că în momentul în care FCSB va primi o ofertă avantajoasă, atunci va fi lăsat să plece.

”Nu știu dacă vom începe sezonul așa cum ne dorim, dar vom face tot posibilul. Perioada de cantonament a fost grea, cu două antrenamente în fiecare zi. Am mai spus, nu îmi plac cantonamentele, prefer meciurile. Îmi plac meciurile, vreau să joc cât mai mult posibil. Sper că mai mult decât anul trecut.

După cum am spus, ca să nu mai faceți știri că mă gândesc că vreau să plec, orice jucător de fotbal își dorește să facă pasul la o echipă mai mare. Îmi doresc în continuare să plec, dar până când nu va veni o ofertă bună pentru echipă și pentru mine, sunt jucător aici și am contract.

Nu vreau să fac scandal. Când va veni momentul, voi pleca. Nu a fost ușor să gestionez perioada aceasta cu zvonurile, dar sunt jucător profesionist, mă antrenez cât pot de bine, iar cât timp sunt la echipa asta voi face tot ce pot eu mai bine”, a spus Ștefan Târnovanu la evenimentul de prezentare al noului echipament.

În această vară s-a discutat despre un posibil transfer al lui Ștefan Târnovanu la Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi, însă, până în acest moment, turcii nu au făcut nicio ofertă oficială.

Foto: Gaziantep FK