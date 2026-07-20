LIVE TEXT Rapid - Sepsi, LIVE TEXT de la 21:30, în prima etapă din Superliga României

Rapid - Sepsi, LIVE TEXT de la 21:30, în prima etapă din Superliga României Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - Sepsi.

TAGS:
Rapid - SepsiSuperligaLIVE
Din articol

RAPID - SEPSI

Nouă victorii, șase remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în campionatul trecut pe teren propriu.

După un an în liga secundă, covăsnenii au revenit pe prima scenă și iau startul în cel de-al nouălea lor sezon în Superligă.

Partida este una specială pentru Rapid, gruparea bucureșteană aflându-se în fața meciului cu numărul 2.100 în întrecerea elită a României.

În cazul în care va fi utilizat, Cosmin Matei va bifa meciul cu numărul 300 în Superligă, competiție în care a debutat pe 18 august 2008, în Farul Constanța - Poli Timișoara 1-1.

De notat și revenirea lui Daniel Pancu în Giulești, de astă dată ca antrenor principal. Ca jucător, ,,Pancone” a evoluat în 218 meciuri pe prima scenă (69 de goluri), reușind să câștige titlul la finele stagiunii 1998-1999.

  • Ca jucător, Daniel Pancu a evoluat în 230 de meciuri pentru Rapid, și a marcat 75 de goluri în campionat.
  • Pentru echipa giuleșteană el a câștigat 6 trofee, un titlu (1999), 3 cupe ale României (1998, 2002 și 2006) și două Supercupe (1999, 2002).
  • Daniel Pancu a mai antrenat echipa Rapid între 2018 și 2020, când giuleștenii au promovat în Liga a II-a.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 13 ori, de trei ori au câștigat bucureștenii, de patru ori s-au impus covăsnenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 2 octombrie 2021, Sepsi OSK - Rapid 2-2.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 20 ianuarie 2023, Rapid - Sepsi OSK 3-0, meci în care Marko Dugandzic a înscris de trei ori în primele 19 minute, acesta fiind cel mai rapid hat-trick reuşit de un jucător pe prima scenă din România în ultimii aproape 54 de ani (de la Anghel Iordănescu, 22 octombrie 1972, Steaua-Sportul Studenţesc 4-1 / minutele 2, 7, 16).

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 10 mai 2024, Sepsi OSK - Rapid 3-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 6 decembrie 2024, Sepsi OSK - Rapid 2-0.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
ULTIMELE STIRI
Spania lui Luis de la Fuente, abia a treia echipă care câștigă Cupa Mondială, din postura de campioană a Europei
Spania lui Luis de la Fuente, abia a treia echipă care câștigă Cupa Mondială, din postura de campioană a Europei
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
As versus Marca după triumful Spaniei la Campionatul Mondial din 2026 și o remarcă memorabilă despre Argentina!
As versus Marca după triumful Spaniei la Campionatul Mondial din 2026 și o remarcă memorabilă despre Argentina!
L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina
L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina
Slovenul Erik Jankovic a câștigat etapa de noapte din Campionatul Național de Drift
Slovenul Erik Jankovic a câștigat etapa de noapte din Campionatul Național de Drift
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis



Recomandarile redactiei
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Spania lui Luis de la Fuente, abia a treia echipă care câștigă Cupa Mondială, din postura de campioană a Europei
Spania lui Luis de la Fuente, abia a treia echipă care câștigă Cupa Mondială, din postura de campioană a Europei
Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale
Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale
FCSB învață din greșeli și face un transfer logic! Ce stă în spatele ultimei mutări
FCSB învață din greșeli și face un transfer logic! Ce stă în spatele ultimei mutări
Cea mai dură reacție după Spania - Argentina: "O rușine pentru fotbal! Niște huligani violenți și josnici"
Cea mai dură reacție după Spania - Argentina: "O rușine pentru fotbal! Niște huligani violenți și josnici"
Alte subiecte de interes
36 de zile care au "ucis" un vis. Drumul Rapidului de la candidată la titlu la ciuca bătăilor în play-off, cu Bergodi în rol principal
36 de zile care au "ucis" un vis. Drumul Rapidului de la candidată la titlu la ciuca bătăilor în play-off, cu Bergodi în rol principal
Rapid - Sepsi 0-1! Debeljuh i-a îngropat pe giuleșteni din pasa perfectă a lui Ștefănescu
Rapid - Sepsi 0-1! Debeljuh i-a îngropat pe giuleșteni din pasa perfectă a lui Ștefănescu
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
România - Croația 8-11, la JO 2024. Cel mai bun meci făcut de tricolori la această ediție
România - Croația 8-11, la JO 2024. Cel mai bun meci făcut de tricolori la această ediție
U Cluj - Dinamo, LIVE de la 20:00. Cote pariuri, jucătorii cu șanse mari de a înscrie, cele mai pariate scoruri. Analiza lui Dan Chilom
U Cluj - Dinamo, LIVE de la 20:00. Cote pariuri, jucătorii cu șanse mari de a înscrie, cele mai pariate scoruri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
„Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

stirileprotv „Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

stirileprotv Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

stirileprotv Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!