Rapid este într-o continuă creștere, iar de la sosirea lui Costel Gâlcă în Giulești, echipa bucureșteană a devenit o pretendentă serioasă la titlul din acest sezon.
Ionuț Rada a observat creșterea Rapidului de la venirea antrenorului de 53 de ani la echipă, dar a scos în evidență și principalul jucător care a contribuit decisivi la rezultatele alb-vișiniilor din acest sezon.
Ionuț Rada îl apreciază pe Alex Dobre: „Și-a asumat acest rol de lider”
Fostul jucător al Rapidului a punctat principalele calități ale lui Alex Dobre și e de părere aripa dreapta venită în octombrie 2024 la echipă și-a asumat rolul de lider al formației bucureștene.
Pe lângă fotbalistul cu 10 goluri în 15 partide din acest sezon pentru alb-vișinii, Ionuț Rada i-a remarcat și pe Claudiu Petrila și Alex Pașcanu.
„(n.r. Remarci vreun jucător anume de la Rapid) Mie îmi place Dobre, pentru că și-a asumat acest rol de lider, chiar dacă nu este de foarte mult timp la Rapid.
Imediat a fost recompensat cu banderola. Este un jucător care prin ceea ce face pe teren transmite foarte multă personalitate, foarte multă dorință. Este tipul de jucător pe care Rapid îl place, vorbesc de galerie și de spiritul Rapidului, dar e clar că pe lângă el mai sunt jucători.
Este și Petrila, la fel și Pașcanu, iar ei sunt acei doi-trei lideri în jurul cărora să se construiască o echipă care în următorii doi-trei ani de zile să fie o echipă puternică.”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Giuleștenii se află pe locul doi în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani și vin după victoria clară din Cupa României, scor 4-0 cu Dumbrăvița.
Pentru Rapid urmează meciul cu Universitatea Craiova, din runda 15 de Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.