Rapid este într-o continuă creștere, iar de la sosirea lui Costel Gâlcă în Giulești, echipa bucureșteană a devenit o pretendentă serioasă la titlul din acest sezon.

Ionuț Rada a observat creșterea Rapidului de la venirea antrenorului de 53 de ani la echipă, dar a scos în evidență și principalul jucător care a contribuit decisivi la rezultatele alb-vișiniilor din acest sezon.



Ionuț Rada îl apreciază pe Alex Dobre: „Și-a asumat acest rol de lider”



Fostul jucător al Rapidului a punctat principalele calități ale lui Alex Dobre și e de părere aripa dreapta venită în octombrie 2024 la echipă și-a asumat rolul de lider al formației bucureștene.

Pe lângă fotbalistul cu 10 goluri în 15 partide din acest sezon pentru alb-vișinii, Ionuț Rada i-a remarcat și pe Claudiu Petrila și Alex Pașcanu.