Cu un singur meci oficial de tenis jucat în 2026, în primul tur al Openului Transilvaniei, Ana Bogdan (33 de ani) a fost prinsă din urmă de inactivitatea apărută după numeroasele accidentări avute în anii precedenți.

Sportiva din Sinaia nu mai figurează în primele o mie de locuri ale ierarhiei WTA, realitate care îi poate grăbi retragerea definitivă din tenisul profesionist, deși Ana Bogdan a anunțat, în prima parte a acestui an, că își mai acordă trei ani în care să lupte pentru rezultate mari în tenis.

Ana Bogdan a ieșit din top 1000 WTA

Mersul vieții pare să fi schimbat însă din planurile Anei Bogdan. Fostul număr 39 WTA se ocupă de centrul de pilates deschis în Cluj-Napoca, dar și de scris, plănuind să publice o carte, după cum a dezvăluit în podcastul găzduit de Horia Brenciu.

În plină vară, dar departe de gălăgia circuitului WTA, Ana Bogdan savurează în aceste zile pasiunea pentru citit. „Zilele acestea, mă puteți numi obsedată de cărți,” a scris Ana Bogdan pe Instagram, în descrierea unei imagini care o arată într-o stare de acalmie.