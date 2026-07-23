Cu un singur meci oficial de tenis jucat în 2026, în primul tur al Openului Transilvaniei, Ana Bogdan (33 de ani) a fost prinsă din urmă de inactivitatea apărută după numeroasele accidentări avute în anii precedenți.
Sportiva din Sinaia nu mai figurează în primele o mie de locuri ale ierarhiei WTA, realitate care îi poate grăbi retragerea definitivă din tenisul profesionist, deși Ana Bogdan a anunțat, în prima parte a acestui an, că își mai acordă trei ani în care să lupte pentru rezultate mari în tenis.
Ana Bogdan a ieșit din top 1000 WTA
Mersul vieții pare să fi schimbat însă din planurile Anei Bogdan. Fostul număr 39 WTA se ocupă de centrul de pilates deschis în Cluj-Napoca, dar și de scris, plănuind să publice o carte, după cum a dezvăluit în podcastul găzduit de Horia Brenciu.
În plină vară, dar departe de gălăgia circuitului WTA, Ana Bogdan savurează în aceste zile pasiunea pentru citit. „Zilele acestea, mă puteți numi obsedată de cărți,” a scris Ana Bogdan pe Instagram, în descrierea unei imagini care o arată într-o stare de acalmie.
2022 și 2023, cele mai bune sezoane pentru Ana Bogdan, în WTA
În cei doi ani, Ana Bogdan a adunat nu mai puțin de 69 de victorii în circuitul de elită al tenisului feminin.
Bogdan a câștigat câte două titluri de campioană în 2022 și în 2023, reușind inclusiv apărarea titlului de campioană, pe zgura de la Iași.
În 2024, Ana Bogdan a jucat finala Transylvania Open, pierdută în fața Karolinei Pliskova. În 2022, Bogdan a disputat prima finală de turneu WTA a carierei, la Varșovia, cedată însă în favoarea franțuzoaicei Caroline Garcia.
Ana Bogdan a învins febra în timpul celui mai bun parcurs avut la Transylvania Open
În sferturile de finală ale ediției 2024, Ana Bogdan a jucat un meci memorabil, epuizant, cu olandeza Arantxa Rus.
A fost o bătălie aprigă, din punct de vedere fizic, prin care ambele jucătoare au arătat că dispun de un spirit de luptă ieșit din comun, dar și de forțe atletice impresionante, raportate la orice sport, deoarece o sumedenie de schimburi de mingi au fost lungi și au numărat peste zece lovituri. Meciul s-a terminat 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5), după 3 ore și 28 de minute.
„Acum doi ani, am jucat un meci de trei ore și jumătate, intens. Nivelul a fost ridicat și aveam febră, pot să spun acum. Atunci nu am spus, nu îmi plăcea să zic lucrurile astea.
Toată noaptea avusesem febră, frisoane, iar asta a fost în sferturi. A fost un meci de forță mentală. Fizic, la un moment dat, nu prea mai aveam de unde să dau, dar mentalul a făcut diferența.
A fost un meci în care mi-am vorbit non-stop. Vorbeam cu mine,” a dezvăluit Ana Bogdan, în Podcast Lucruri Simple, emisiune prezentată de Horia Brenciu.