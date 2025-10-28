FCSB și CFR Cluj au un sezon sub așteptări, după ce ambele echipe se situează în partea de jos a clasamentului din Superliga, la jumătate sezonului regulat.

Roș-albaștrii au reușit să câștige duelul cu UTA din ultima etapă, scor 4-0 și au urcat pe locul 10 în clasamentul Superligii, în timp ce CFR Cluj a pierdut 0-2 cu Farul și sunt pe locul 13.=



Ionuț Rada ar fi surprins dacă FCSB și CFR Cluj nu ar prinde play-off-ul



Cele două formații „s-au obișnuit” să fie între cele șase echipe din play-off, iar Ionuț Rada se așteaptă ca FCSB și CFR Cluj să reușească să intre în play-off, chiar dacă au avut un sezon mult sub așteptări.

Fostul fundaș de la FCSB, Rapid și CFR Cluj consideră că problemele formației ardelene sunt mai mari față de cele ale echipei patronate de Gigi Becali.

Ionuț Rada a scos în evidență haosul de la CFR Cluj, care pare să fie fără sfârșit în această stagiune.