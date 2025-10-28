EXCLUSIV Ionuț Rada a analizat situația de la FCSB și CFR Cluj și a tras concluzia: „Ar fi o surpriză foarte mare”

Ionuț Rada a vorbit despre situația complicată de la FCSB și CFR Cluj.

FCSB și CFR Cluj au un sezon sub așteptări, după ce ambele echipe se situează în partea de jos a clasamentului din Superliga, la jumătate sezonului regulat.

Roș-albaștrii au reușit să câștige duelul cu UTA din ultima etapă, scor 4-0 și au urcat pe locul 10 în clasamentul Superligii, în timp ce CFR Cluj a pierdut 0-2 cu Farul și sunt pe locul 13.=

Ionuț Rada ar fi surprins dacă FCSB și CFR Cluj nu ar prinde play-off-ul

Cele două formații „s-au obișnuit” să fie între cele șase echipe din play-off, iar Ionuț Rada se așteaptă ca FCSB și CFR Cluj să reușească să intre în play-off, chiar dacă au avut un sezon mult sub așteptări.

Fostul fundaș de la FCSB, Rapid și CFR Cluj consideră că problemele formației ardelene sunt mai mari față de cele ale echipei patronate de Gigi Becali.

Ionuț Rada a scos în evidență haosul de la CFR Cluj, care pare să fie fără sfârșit în această stagiune.

(n.r. O vezi capabilă pe FCSB să prindă play-off, chiar dacă au avut startul acesta foarte slab?) Aceeași întrebare mi-o pun și pentru CFR Cluj. Sunt două echipe care în ultimii ani ne-au obișnuit cu play-off-ul și sunt echipele care s-au duelat la campionat.

Sunt situații complet diferite, dacă la FCSB este doar partea asta de rezultate, unde oarecum s-a păstrat cam aceeași echipă, jucători de același tip.

De partea cealaltă, la CFR Cluj e o situație mult mai complicată pentru că sunt antrenori care vin și pleacă, președinte care a plecat și a venit un alt președinte. Acolo mai sunt și problemele financiare, este din punctul meu de vedere mult mai greu, dar ar fi o surpriză foarte mare ca una dintre aceste două echipe să nu o vedem în play-off.

Încă mai sunt meciuri, de e clar că trebuie să adune puncte pentru că altfel va fi foarte, foarte greu. Sunt echipe precum FC Botoșani și FC Argeș, la care nu te-ai fi așteptat să meargă atât de bine anul acesta și deja sunt două locuri ocupate în play-off”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru FCSB urmează duelul cu ”U” Cluj din campionat, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, în timp ce CFR Cluj va merge în deplasare la Dinamo, într-un meci care va avea loc vineri, de la ora 20:30.

