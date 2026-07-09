EXCLUSIV Ionuț Rada, în lacrimi după decesul lui Gabi Mureșan: "Nu îmi vine să cred! Este nedrept"

Ionuț Rada, în lacrimi după decesul lui Gabi Mureșan: &quot;Nu îmi vine să cred! Este nedrept&quot; Fotbal intern
Alexandru Stanila
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Gabriel Mureșan, fostul internațional român, de trei ori campion cu CFR Cluj, a decedat la vârsta de 44 de ani.

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CFR ClujGabi MuresanIonut Rada
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Primăria comunei Apold, care era condusă de Gabi Mureșan, a anunțat joi dimineață decesul fostului fotbalist. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. 

Ionuț Rada, după decesul lui Gabi Mureșan: "Un om corect, care a dat totul de fiecare dată"

Gabi Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor medicilor, primarul comunei Apold a decedat.

Ionuț Rada, fostul coleg al lui Gabi Mureșan de la CFR Cluj, și-a găsit cu greu cuvintele după tragica veste venită joi dimineață. Cu vocea tremurândă i-a făcut un portret omului și fotbalistului Mureșan.

"Nici nu am cuvinte, mi se pare incredibil că s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu îmi vine să cred! Mi se pare nedrept. Tot ce pot să fac este să mă gândesc la familia lui și atât. 

Am fost colegi cinci ani la CFR, am împărțit atâtea momente și chiar mă văzusem cu el la meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, venise cu copiii.

Un om și un fotbalist de o forță incredibilă. Și la propriu, și la figurat. N-a avut deloc un traseu ușor și totuși a reușit să ajungă la națională, să fie un om de bază la CFR Cluj, la Bistrița. Un om care a dat totul de fiecare dată și a fost un om corect. Un bun coleg, chiar aveam o relație foarte bună cu el. E greu să-mi găsesc cuvintele", a spus Ionuț Rada, pentru Sport.ro.

Ionuț Rada și Gabi Mureșan au fost titulari, printre multe alte meciuri, în marea victorie a lui CFR Cluj contra lui Manchester United, de pe Old Trafford, în sezonul 2012/2013 din Champions League. Luis Alberto marca atunci unicul gol al partidei.

Comunicatul ISU Mureș după decesul lui Gabi Mureșan

"În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață", se arată în comunicatul ISU Mureș

Gabi Mureșan, triplu campion al României, devenise primar în 2020

Mijlocaș defensiv cu un traseu sinuos la început, între ligile inferioare și munca în străinătate, Mureșan a fost remarcat de Ioan Ovidiu Sabău cu prilejul unui meci amical și transferat în 2004 la Gaz Metan Mediaș, de unde a ajuns apoi la Gloria Bistrița, tot cu Sabău antrenor.

Cea mai fructuoasă parte a carierei sale a fost cea de la CFR Cluj, din 2007 până în 2013: trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), meci de meci titular în grupele Champions League, inclusiv în victoria istorică, 2-1 cu AS Roma pe ”Stadio Olimpico”, trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe ale României (2009, 2010).

A mai jucat apoi la Tom Tomsk în Rusia și la ASA Târgu Mureș, cu care a mai câștigat o Supercupă a României (2015) și de unde s-a retras în 2017.

Din septembrie 2020, Gabriel Mureșan era primarul PNL al comunei Apold din județul Mureș, localitatea în care și-a petrecut copilăria.

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