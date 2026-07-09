Primăria comunei Apold, care era condusă de Gabi Mureșan, a anunțat joi dimineață decesul fostului fotbalist. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

Ionuț Rada, după decesul lui Gabi Mureșan: "Un om corect, care a dat totul de fiecare dată"

Gabi Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor medicilor, primarul comunei Apold a decedat.

Ionuț Rada, fostul coleg al lui Gabi Mureșan de la CFR Cluj, și-a găsit cu greu cuvintele după tragica veste venită joi dimineață. Cu vocea tremurândă i-a făcut un portret omului și fotbalistului Mureșan.

"Nici nu am cuvinte, mi se pare incredibil că s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu îmi vine să cred! Mi se pare nedrept. Tot ce pot să fac este să mă gândesc la familia lui și atât.

Am fost colegi cinci ani la CFR, am împărțit atâtea momente și chiar mă văzusem cu el la meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, venise cu copiii.

Un om și un fotbalist de o forță incredibilă. Și la propriu, și la figurat. N-a avut deloc un traseu ușor și totuși a reușit să ajungă la națională, să fie un om de bază la CFR Cluj, la Bistrița. Un om care a dat totul de fiecare dată și a fost un om corect. Un bun coleg, chiar aveam o relație foarte bună cu el. E greu să-mi găsesc cuvintele", a spus Ionuț Rada, pentru Sport.ro.

Ionuț Rada și Gabi Mureșan au fost titulari, printre multe alte meciuri, în marea victorie a lui CFR Cluj contra lui Manchester United, de pe Old Trafford, în sezonul 2012/2013 din Champions League. Luis Alberto marca atunci unicul gol al partidei.