Pintilii a subliniat că Târnovanu trebuie să lucreze cu psihicul său și să evite să citească presa, deoarece este afectat atunci când este criticat.

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Antrenorul secund a amintit de evoluțiile bune ale lui Ștefan Târnovanu când FCSB a cucerit de două ori consecutiv Superliga și a participat de tot atâtea ori în cupele europene.

În acest context, Mihai Pintilii a susținut că Târnovanu nu avea cum să uite „portăria”, motiv pentru care ar trebui susținut de toți cei din club.

Pintilii: „Nu trebuie să găsim doar un singur vinovat”

„Fane e un băiat inteligent. El trebuie să lucreze cu el, el singur se poate ridica, lucrând la psihicul lui și căutând să nu citească ziarele, să nu vadă lucrurile care îl afectează. Zice că nu îl afectează criticile, dar îl afectează foarte mult. Trebuie să treacă momentul.

Poate, într-adevăr, are un moment dificil, dar să nu uităm că Târnovanu a fost, de fapt, doi ani de zile senzațional. Un jucător fără de care nu am fi putut ajunge în Europa la un nivel așa bun.

Și nu cred că Fane Târnovanu a uitat portăria. Trebuie ajutat, susținere din partea tuturor, chiar dacă s-a ratat o calificare. Dar nu este doar vina lui. Este vina tuturor. Nu trebuie să găsim doar un singur vinovat”, a declarat Mihai Pintilii, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.