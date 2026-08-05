VIDEO EXCLUSIV Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Ștefan Târnovanu pentru a-și reveni la FCSB: „Îl afectează foarte mult”

Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Ștefan Târnovanu pentru a-și reveni la FCSB: „Îl afectează foarte mult” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Mihai Pintilii, devenit recent secund al lui Elias Charalambous la Levadiakos din prima ligă a Greciei, a analizat situația lui Ștefan Târnovanu la FCSB. 

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Stefan Tarnovanumihai pintiliiFCSBSuperliga
Din articol

Pintilii a subliniat că Târnovanu trebuie să lucreze cu psihicul său și să evite să citească presa, deoarece este afectat atunci când este criticat. 

Mihai Pintilii, sfat pentru Ștefan Târnovanu

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Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenori FCSB / Foto: Sport Pictures
Mihai Pintilii, la Poveștile Sport.ro
Mihai Pintilii
Tarnovanu transfer 2
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Antrenorul secund a amintit de evoluțiile bune ale lui Ștefan Târnovanu când FCSB a cucerit de două ori consecutiv Superliga și a participat de tot atâtea ori în cupele europene. 

În acest context, Mihai Pintilii a susținut că Târnovanu nu avea cum să uite „portăria”, motiv pentru care ar trebui susținut de toți cei din club. 

Pintilii: „Nu trebuie să găsim doar un singur vinovat” 

„Fane e un băiat inteligent. El trebuie să lucreze cu el, el singur se poate ridica, lucrând la psihicul lui și căutând să nu citească ziarele, să nu vadă lucrurile care îl afectează. Zice că nu îl afectează criticile, dar îl afectează foarte mult. Trebuie să treacă momentul. 

Poate, într-adevăr, are un moment dificil, dar să nu uităm că Târnovanu a fost, de fapt, doi ani de zile senzațional. Un jucător fără de care nu am fi putut ajunge în Europa la un nivel așa bun.

Și nu cred că Fane Târnovanu a uitat portăria. Trebuie ajutat, susținere din partea tuturor, chiar dacă s-a ratat o calificare. Dar nu este doar vina lui. Este vina tuturor. Nu trebuie să găsim doar un singur vinovat”, a declarat Mihai Pintilii, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE

  • 211 meciuri a adunat Ștefan Târnovanu la FCSB, dintre care 73 fără gol primit. 
  • 4 trofee a cucerit Târnovanu alături de roș-albaștri: de câte două ori Superliga și în tot atâtea rânduri Supercupa României.
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