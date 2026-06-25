Cu Mihalcea pe bancă, UTA a terminat pe primul loc în play-out-ul Superligii României, cu 39 de puncte. Arădenii nu au jucat însă baraj pentru cupele europene, fiindcă nu au obținut licența UEFA.

”Te sună mâine Dinamo. Ce faci?” Adrian Mihalcea a dat răspunsul

Până să ajungă la UTA, Mihalcea le-a mai antrenat pe Unirea Slobozia, Gloria Buzău, Chindia Târgoviște și Unirea Slobozia. În ”Ștefan cel Mare” a fost principal în 2020.

După doar șapte meciuri bifate la cârma ”câinilor”, Mihalcea a plecat atunci de la Dinamo. Chiar dacă a tot declarat că nu va mai antrena în ”Ștefan cel Mare”, tehnicianul se pare că s-a răzgândit acum.

Întrebat dacă mâine l-ar suna Dinamo, Mihalcea a evidențiat că va răspunde afirmativ propunerii de a-i antrena din nou pe ”câini”.

”(n.r. Ce ai face dacă mâine te sună Dinamo?) Am avut o perioadă de timp când, după episodul Dinamo, ca antrenor, eu n-am fost deloc fericit și confortabil cu ceea ce s-a întâmplat.

Am declarat de câteva ori că pentru mine Dinamo va rămâne doar în suflet și nu mă va mai interesa.

S-au schimbat timpurile, m-am schimbat și eu. Poate sunt mai înțelept și cu siguranță am și mai multă experiență și dacă va fi la un moment dat acel telefon, voi răspunde afirmativ”, a spus Adrian Mihalcea, potrivit Digi Sport.

În afară de grupările menționate mai sus, Mihalcea a mai fost secundul lui Cosmin Contra la naționala României în perioada 2017-2019 și a mai antrenat la CS Mioveni, UTA BD, Dunărea Călărași și ACS Berceni.