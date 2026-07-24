Formația pregătită de Adrian Mihalcea a fost condusă cu 2-0 la pauză, însă a avut o repriză secundă excelentă și a reușit să revină pe tabelă.

La finalul partidei, tehnicianul arădenilor și-a felicitat jucătorii pentru reacție, dar a recunoscut că echipa are în continuare probleme în defensivă.

Adrian Mihalcea: „Ar fi fost păcat dacă pierdeam”

Antrenorul UTA-ei consideră că echipa sa a dominat categoric repriza secundă și că rezultatul este unul meritat.

„Din două șuturi am luat două goluri, dar a doua repriză ne-a aparținut în totalitate, din punct de vedere al dinamicii și al atitudinii. Am terminat cu 24 de șuturi la poartă, ei au avut 3, dar ăsta e fotbalul. Ar fi fost păcat dacă pierdeam, iar punctul obținut va conta la un moment dat.

La pauză voiam să schimbăm și a venit logic schimbarea. Mi-a plăcut ceea ce au livrat jucătorii în a doua repriză. Trebuie să lucrăm în continuare. Chiar și dacă am fi pierdut, campionatul nu se termina aici. Trebuie să avem parte de mai multă încredere, pentru că iarăși lumea, după două etape, este extrem de dezamăgită.

Am controlat jocul, am ajuns la finalizare, dar avem probleme în defensivă. În două meciuri am primit șase goluri, deci avem această problemă. Ușor-ușor ne vom axa pe organizare, pentru că nu este vorba doar despre apărători”, a declarat Adrian Mihalcea după meci.

În etapa a treia din SuperLigă, formația arădeană va evolua în deplasare împotriva nou-promovatei FC Voluntari. Partida este programată sâmbătă, 1 august, nu mai devreme de ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.