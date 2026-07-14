Echipa pregătită de Adrian Mihalcea va debuta în Superligă sâmbătă, 18 iulie, în deplasare, împotriva campioanei Universitatea Craiova. Partida este programată de la ora 21:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea startului de campionat, Adrian Mihalcea a explicat de ce a insistat pentru transferul lui Alexi Pitu și care sunt obiectivele echipei în noua stagiune.

Adrian Mihalcea: „Nu cred că Pitu a uitat fotbalul”

Tehnicianul arădenilor consideră că fostul campion al României cu Farul are calitatea necesară pentru a reveni la cel mai bun nivel, chiar dacă ultimii doi ani nu au fost cei mai reușiți.

„Pitu nu a fost în cea mai bună situație în ultimii doi ani, dar alegerile ni le asumăm și nu sunt mereu cele bune. A ajuns într-un campionat puternic, la Bordeaux, dar clubul a avut probleme financiare. A mers apoi în Danemarca. Noi am vorbit cu cei de la Vejle, ne-am informat. Într-adevăr, nu a jucat prea mult, dar nu cred că un jucător care era campion cu Farul și bătea la porțile naționalei a uitat fotbalul. Credem în astfel de jucători”, a declarat Adrian Mihalcea pentru Sport Total FM.

Alexi Pitu a semnat cu UTA din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Vejle. Internaționalul român a parafat o înțelegere pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Mihalcea a vorbit și despre obiectivul echipei în noul sezon.

„Dacă am reușit locul 7 anul trecut, de ce să nu ne batem pentru play-off? Realist, locurile 1-8 reprezintă obiectivul, dar eu vreau mai mult. S-au făcut eforturi pentru a păstra jucătorii importanți și pentru a aduce fotbaliști de calitate. Vreau să ne calificăm pentru prima dată în play-off”, a spus antrenorul UTA-ei.