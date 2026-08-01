Ilfovenii vin după una dintre cele mai severe înfrângeri suferite în Superligă, 0-5 pe terenul celor de la CFR Cluj. De partea cealaltă, trupa antrenată de Adrian Mihalcea a reușit să salveze un punct din disputa cu Oțelul, meci în care a fost condusă la pauză cu două goluri diferență.

Doar 16 faulturi a făcut FC Voluntari în primele două runde, cele mai puține (la egalitate cu Universitatea Craiova).

22 de driblinguri au reușit arădenii în campionatul curent, capitol la care sunt depășiți doar de CFR Cluj - 23.

FC Voluntari și UTA s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori, de două ori au câștigat ilfovenii, de patru ori s-au impus arădenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Primul joc a avut loc pe 28 august 2020, UTA - FC Voluntari 0-0 (antrenori: Laszlo Balint / Mihai Teja).

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 30 iulie 2022, FC Voluntari - UTA 3-0.