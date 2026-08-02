Formația pregătită de Adrian Mihalcea ocupă penultimul loc după primele trei etape, cu un singur punct acumulat, cu un egal și două înfrângeri în cont. Doar Csikszereda are un start mai slab, fără niciun punct.

Adrian Mihalcea a făcut anunțul despre Alexi Pitu

Tehnicianul arădenilor a avut o intervenție telefonică la ediția de duminică a emisiunii Matinal, transmisă pe VOYO SPORT 1, unde a dezvăluit că Alexi Pitu și Jayson Papeu nu sunt la nivelul fizic dorit.

„Alexi Pitu nu este 100%. E încă într-un proces de pregătire, la fel și Papeau. Ei au și recunoscut că nu pot juca 90 de minute. Pentru mine ești disponibil atunci când poți juca 90 de minute. Și decide atunci antrenorul cât joacă: 45 de minute, 50. Dar mă bazez pe voința lor, pe calitățile lor și de la meci la meci”, a declarat Adrian Mihalcea.

Alexi Pitu a semnat cu UTA Arad din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația daneză Vejle BK. Internaționalul român a parafat o înțelegere valabilă pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Pentru UTA Arad urmează un duel de foc în etapa #4 din SuperLiga. Formația lui Adrian Mihalcea va primi vizita Rapidului, într-un meci programat vineri, 7 august, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.