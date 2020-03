Academica Clinceni - Viitorul, LIVE TEXT de la 14:30 | Echipa lui Hagi nu s-a impus NICIODATA in acest sezon cu ilfovenii | Poli Iasi - Dinamo, de la 21:00

12:42 Obiectivul Viitorului din meciul cu Clinceni este unul singur: victoria. Echipa lui Gica Hagi a inceput play-out-ul cu o remiza, pe teren propriu, impotriva ilfovenilor de la Voluntari, 0-0.



In acelasi timp, Academica Clinceni se lupta sa ramana in Liga 1 si a inceput in forta play-out-ul, cu o victorie cu Dinamo. Viitorul trebuie sa isi ia revansa in fata Academicii, dupa ce in sezonul regulat nu a reusit sa se impuna in nicio intalnire.