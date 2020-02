Programul din PLAY-OUT! Cu cine joaca Viitorul lui Hagi in prima etapa si cum arata clasamentul actualizat dupa injumatatirea punctelor

Din articol Clasamentul actualizat dupa injumatatirea punctelor

Viitorul a ratat ocazia de a prinde un loc in play-off dupa ce a remizat pe teren propriu cu Clinceni, scor 0-0.

A fost stabilit programul meciurilor din play-out. Viitorul lui Hagi primeste vizita Voluntariului in prima etapa, in timp ce Dinamo va debuta in Stefan cel Mare cu Clinceni.

Poli Iasi mai are de jucat diseara la Botosani, iar in play-out va merge in deplasare la Sepsi in prima etapa:

Etapa 1 (29 februarie - 1 martie):

Viitorul - Voluntari

Dinamo - Clinceni

Sepsi - Poli Iasi

Hermannstadt - Chindia

Etapa 2 (7 - 8 martie):

Clinceni - Viitorul

Poli Iasi - Dinamo

Chindia - Sepsi

Voluntari - Hermannstadt

Etapa 3 (14 - 15 martie):

Viitorul - Poli Iasi

Dinamo - Chindia

Sepsi - Hermannstadt

Voluntari - Clinceni

Etapa 4 (21 - 22 martie):

Chindia - Viitorul

Hermannstadt - Dinamo

Poli Iasi - Clinceni

Sepsi - Voluntari

Etapa 5 (4 - 5 aprilie):

Viitorul - Hermannstadt

Clinceni - Chindia

Dinamo - Sepsi

Voluntari - Poli Iasi

Etapa 6 (11 - 12 aprirlie):

Sepsi - Viitorul

Hermannstadt - Clinceni

Chindia - Poli Iasi

Dinamo - Voluntari

Etapa 7 (18 - 19 aprilie):

Viitorul - Dinamo

Clinceni - Sepsi

Poli Iasi - Hermannstadt

Voluntari - Chindia

Etapa 8 (25 - 26 aprilie):

Voluntari - Viitorul

Clinceni - Dinamo

Poli Iasi - Sepsi

Chindia - Hermannstadt

Etapa 9 (2 - 3 mai):

Viitorul - Clinceni

Dinamo - Poli Iasi

Sepsi - Chindia

Hermannstadt - Voluntari

Etapa 10 (9 - 10 mai):

Poli Iasi - Viitorul

Chindia - Dinamo

Hermannstadt - Sepsi

Clinceni - Voluntari

Etapa 11 (16 - 17 mai):

Viitorul - Chindia

Dinamo - Hermannstadt

Clinceni - Poli Iasi

Voluntari - Sepsi

Etapa 12 (19 - 20 - 21 mai):

Hermannstadt - Viitorul

Chindia - Clinceni

Sepsi - Dinamo

Poli Iasi - Voluntari

Etapa 13 (24 mai):

Viitorul - Sepsi

Clinceni - Hermannstadt

Poli Iasi - Chindia

Voluntari - Dinamo

Etapa 14 (31 mai):

Dinamo - Viitorul

Sepsi - Clinceni

Hermannstadt - Poli Iasi

Chindia - Voluntari

7. Viitorul 20p

8. Dinamo 17p

9. Sepsi 17p

10. Chindia 13p

11. Hermannstadt 13p

12. Poli Iași 11p

13. Clinceni 11p

14. Voluntari 10p