"De maine o luam de la 0! De la 0 incepem, trebuie sa castigam fiecare meci!" Hagi, reactie neasteptata dupa momentul NEGRU al Viitorului

Pentru prima oara de la introducerea sistemului cu play-off si play-out, Viitorul rateaza intrarea in primele 6 echipe ale campionatului.

Hagi e suparat, dar foloseste prilejul pentru a-i oferi echipei o noua oportunitate. 'Regele' spune ca Viitorul o va lua de la 0 in play-out si are ca obiectiv sa castige fiecare dintre cele 14 partide ramase de jucat.

"Suntem putin suparati, n-am intrat in play-off. Pe parcursul acestui an am facut si lucruri extraordinare, dar si lucruri mai putin bune. Am fost mai putin inspirati in 16 metri. Si cu Craiova, si azi, dar azi a fost acea presiune si n-am fost inspirati la sut, la ultima pasa. Asta e. Mergem acasa, de maine incepem de la 0. E o noua etapa in viata noastra, trebuie sa fim pregatiti de ea. Trebuie sa muncim, sa aratam ca avem o mentalitate si sa jucam fiecare meci cu spiritul de a castiga. Dezamagirea a fost in vestiar, dar le-am ridicat moralul baietilor. Stiu ca eram obisnuiti sa mergem in play-off, sa fim sus, dar a venit si momentul asta si trebuie sa-l tratam cu seriozitate.

N-am fost asa de fini in ultimii 30 de metri. In viata trebuie sa depinzi de tine, tu-ti faci lucrurile, tu scrii pagina, tu faci totul. Trebuie sa ne gandim la noi, noi sa facem lucrurile bine. In viata trebuie sa traiesti si astfel de momente. Acum ne trebuie inteligenta, liniste, echilibru ca sa trecem si etapa aceasta. Ne odihnim o zi sau doua, incepem de la 0. Totul tratat cu seriozitate, incercam sa devenim cei mai buni. Nu ne intereseaza cate puncte avem, cum avem. Mergem la victorie in fiecare meci, ne luptam cu toate echipele, tratam totul serios. Sunt trecut prin toate, asa-i in sport, asa-i in viata, trebuie sa fii pregatit de orice. Sa nu stam in spatele punctelor pe care le avem. Trebuie atentie maxima", a spus Hagi.