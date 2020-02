Conducerea lui AC Milan a facut anuntul despre viitorul lui Zlatan! Ce se va intampla cu fotbalistul in vara

Jucatorul de 38 de ani mai are contract pana in iunie.

Zlatan Ibrahimovic s-a alaturat lui AC Milan in aceasta iarna, venind de la LA Galaxy. Contractul atacantului e valabil pana in vara.

Paolo Maldini a vorbit despre viitorul suedezului. Oficialul gruparii italiene a dezvaluit ca lui Zlatan ii se va oferi o prelungire daca echipa se califica in Champions League.

"Contractul lui Ibrahimovic este valabil 6 luni, dar exista o clauza care prelungeste intelegerea in cazul in care vom ajunge in Champions League. Daca nu ne calificam, vom discuta cu fotbalistul si vom vedea", a spus Maldini pentru Sky Sport Italia.

AC Milan se afla pe locul 7 in Serie A, la 9 puncte de Atalanta, ocupanta ultimului loc ce duce in Champions League. Zlatan Ibrahimovic a reusit 3 goluri in 9 partide pentru gruparea italiana.