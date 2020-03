Gica Hagi a dezvaluit care e situatia financiara la Viitorul! "Eu dau salarii mici!" Cat castiga noua vedeta a constantenilor

Bugetul pentru salarii nu este mare la Viitorul.

Gica Hagi a recunoscut ca banii pe care ii incaseaza jucatorii la echipa sa sunt putini, insa asta se datoreaza faptului ca se urmareste profitul pe termen lung si accederea in Champions League in urmatorii 5 ani.

"La mine e o regula de bază. Totul e construit ca sa aduca profit. Nu pe termen scurt, ca eu nu gandesc asa. Eu dau salarii mici, recunosc. La mine la echipa, cel mai mare salariu din toată existenta clubului a fost de 5.000 de euro pe luna. Si l-am dat doar de vreo doua sau trei ori. Louis Munteanu, il stiti, e in plina ascensiune, cu goluri in campionat. Stiti ce salariu are? 500 pe luna. Trebuie sa i-l maresc acum", a spus Hagi, prezent la dezbaterea "The Vast & The Curious".

Tweet LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!