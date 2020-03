Ultima ora! Florentino Perez si Zidane s-au intalnit pentru a stabili viitorul antrenorului la echipa! Decizia luata chiar inainte de "El Clasico"

Real Madrid si Barcelona se intalnesc in cadrul etapei cu numarul 26 din La Liga.

Florentino Perez si Zinedine Zidane s-au intalnit pentru a discuta viitorul antrenorului francez la clubul de pe Bernabeu, anunta Marca.

Ultimele rezultate ale echipei au pus presiune pe Zidane. Real Madrid a pierdut meciul impotriva lui Manchester City din Liga Campionilor. "Galacticii" nu se descurca mai bine nici in campionat. In ultimele 2 etape, echipa a pierdut cu Levante si a remizat cu Celta Vigo. Real Madrid e pe pozitia secunda in La Liga, la 2 puncte de Barcelona. Echipa lui Zidane a fost eliminata din Copa del Rey.

In ciuda formei slabe pe care au aratat-o "galacticii", Florentino Perez l-a linistit pe Zidane, asigurandu-l pe francez ca viitorul sau la echipa nu e in pericol. Presedintele clubului isi doreste sa continue colaborarea cu antrenorul care a adus 3 trofee de Champions League pe Bernabeu. Discutia celor 2 vine chiar inaintea meciului cu rivalii de la Barcelona, partida care poate fi decisiva in lupta pentru titlu.