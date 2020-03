Gigi Becali ia masuri si isi face planul pentru sezonul viitor! Va transfera doi jucatori de la Viitorul cu peste 2 milioane de euro

FCSB e interesata de 2 jucatori crescuti de Gica Hagi.

Gigi Becali a declarat ca nu il mai intereseaza echipa, fiind de parere ca titlul este un obiectiv mult prea indepartat in acest sezon, avand in vedere rezultatele modeste din 2020. Totusi, patronul FCSB vrea sa-si intareasca lotul cu doi jucatori din curtea Viitorului, informeaza Fanatik.

Este vorba de Radu Boboc (20 de ani) si Virgil Ghita (21 de ani), ambii doriti in linia apararii, dupa ce Planic, Pantiru si Soiledis au fost criticati in repetate randuri de Becali. In plus, se pare ca patronul FCSB vrea sa aiba cat mai multi jucatori tineri in lot, dupa ce i-a adus pe rand pe Dennis Man, Andrei Vlad, Florinel Coman, Olimpiu Morutan, Razvan Oaida, Adi Petre si Darius Olaru, toti internationali de tineret.

Cei doi au prezente in echipa U21 a Romaniei, iar in campionat Radu Boboc are 25 de meciuri si doua goluri, in acest sezon, in schimb ce Virgil Ghita a bifat 16 partide si 1 gol.

Conform transferkmarkt.com. Virgil Ghita este cotat la 1 milion de euro, iar Radu Boboc la 1.3 milioane de euro.

Tweet Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!