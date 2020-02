Ziua Z din fotbalul romanesc! Gaz Metan - Dinamo, Viitorul - Academica, Astra - Sepsi, de la 16:30 | Viitorul are nevoie de o MINUNE pentru a se califica! Gaz Metan ar putea realiza o PREMIERA

12:46

Viitorul Constanta - Academica Clinceni

O bate pe Clinceni, iar Astra pierde cu Sepsi

O bate pe Clinceni si Gaz Metan nu o bate pe Dinamo

Remizeeaza cu Clinceni, iar Gaz Metan pierde cu Dinamo

Viitorul are cele mai mici sanse sa ajunga in play-off, insa exista 3 scenarii posibile prin care s-ar putea intampla asta:Cabuz - R. Boboc, Mladen, V. Ghita, De Nooijer - A. Ciobanu, Artean, C. Ganea - Chitu, Iancu, RivaldinhoSantos - Kontoes, Bejan, Humanes, M. Dobrescu - Sut, Cebotaru - G. Merloi, R. Ion, Buziuc - Vojtus