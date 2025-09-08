EXCLUSIV A decis să vorbească deschis despre interesele din Liga 1: ”Meritam să joc, dar nu mă băgau, jucau alții. M-a deranjat și am făcut scandal”

A decis să vorbească deschis despre interesele din Liga 1: &rdquo;Meritam să joc, dar nu mă băgau, jucau alții. M-a deranjat și am făcut scandal&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Serial Sport.ro | Episodul 6.

TAGS:
SuperligaAstraserial sport.roben teekloh
Din articol

EPISODUL 1 | Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"

EPISODUL 2 | Momentul care putea fi fatal pentru un fost fotbalist din Liga 1: butelia i-a explodat în casă. "Am avut arsuri de gradul 3"

EPISODUL 3 | Ben Teekloh, îndrăgostit de România: ”Aici e casa mea! Prietenii îmi zic Vasile, dar nu-mi place". Cu ce se ocupă fostul mijlocaș de la Farul și Astra

EPISODUL 4 | Cel mai ghinionist fotbalist din Liga 1? A picat vizita medicală cu Espanyol și a pierdut 3 milioane de euro, apoi s-a retras la 27 de ani

EPISODUL 5 | Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia

  • Ben teekloh
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Interesele unei foste echipe din Liga 1, ”puse pe masă” de un fost fotbalist.

Ben Teekloh este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au jucat în Liga 1 după 2005. A ajuns în România în ianuarie 2007, când a semnat cu Farul Constanța. La gruparea de la malul mării a stat până în 2010, după care a făcut trecerea la Astra, unde a jucat pentru doi ani.

Din cauza unei accidentări la genunchi și a unei complicații, Ben Teekloh a fost nevoit să se retragă în 2012, la numai 27 de ani! Era într-o formă foarte bună a carierei și era la un pas să facă pasul în Premier League sau Championship, după cum a povestit pentru Sport.ro, dar anterior fusese numit și căpitan al naționalei Liberiei.

Ben Teekloh, deschis despre perioada de la Astra: "Meritam să joc, dar intrau alții"

A fost aproape să semneze și cu gruparea Espanyol anterior, în perioada petrecută la Farul Constanța, dar ghinioanele l-au urmărit și atunci, și, după o acțiune la echipa națională, a picat vizita medicală din cauza malariei!

În trecut, înainte să ajungă în România, Ben Teekloh a mai jucat în Republica Moldova, la Nistro Otaci, dar și la Al-Nasr (Oman) sau Ashanti Gold SC (Ghana).

În perioada petrecută la Astra, ultima echipă pentru care avea să joace, Ben Teekloh a trecut prin momente care l-au făcut să se simtă nedreptățit. Chiar dacă era de părere că trebuia să joace înaintea unor colegi, fostul mijlocaș s-a simțit nedreptățit și a spus, fără ocolișuri, că erau anumite interese pentru care anumite nume din lot erau titulare sau jucau mai mult decât el.

Fostul mijlocaș nu s-a simțit apreciat și respectat în perioada de la Astra, iar de câteva ori a avut curajul să spună punctul de vedere! ”A făcut scandal”, iar reacția antrenorului a venit imediat: a fost trimis la echipa secundă.

”(N.r. – Cum a fost, mai exact, perioada petrecută de tine la Astra?) Nu prea mă înțelegeam cu antrenorii care erau atunci. Eu ziceam că meritam să joc, dar ei nu mă băgau! Băgau alți jucători. Asta m-a deranjat și am făcut scandal. M-au trimis pe bară și nu prea jucam. După ce au plecat anumiți oameni am început să joc.

(N.r. – Erau anumite interese?) Da, da, da! Așa e!”, a spus Ben Teekloh în dialogul cu reporterul Sport.ro.

Ben Teekloh putea face pasul în La Liga sau Premier League din Liga 1

Ben Teekloh este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au jucat în Liga 1 după 2005. A ajuns în România în ianuarie 2007, când a semnat cu Farul Constanța. La gruparea de la malul mării a stat până în 2010, după care a făcut trecerea la Astra, unde a jucat pentru doi ani.

Din cauza unei accidentări la genunchi și a unei complicații, Ben Teekloh a fost nevoit să se retragă în 2012, la numai 27 de ani! Era într-o formă foarte bună a carierei și era la un pas să facă pasul în Premier League sau Championship, după cum a povestit pentru Sport.ro, dar anterior fusese numit și căpitan al naționalei Liberiei.

A fost aproape să semneze și cu gruparea Espanyol anterior, în perioada petrecută la Farul Constanța, dar ghinioanele l-au urmărit și atunci, și, după o acțiune la echipa națională, a picat vizita medicală din cauza malariei! În trecut, înainte să ajungă în România, Ben Teekloh a mai jucat în Republica Moldova, la Nistro Otaci, dar și la Al-Nasr (Oman) sau Ashanti Gold SC (Ghana).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Profesorii protestează &icirc;n prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
ARTICOLE PE SUBIECT
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol &icirc;n Manchester derby pe VOYO
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO
C&acirc;nd debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Nicolescu: &rdquo;Vrem să-l facem apt şi să ne ajute!&rdquo;
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Nicolescu: ”Vrem să-l facem apt şi să ne ajute!”
Cipru - Rom&acirc;nia, meci de totul sau nimic pentru naționala lui Mircea Lucescu, marți de la ora 21:45!
Cipru - România, meci de totul sau nimic pentru naționala lui Mircea Lucescu, marți de la ora 21:45!
Rapid a renunțat la un jucător &icirc;n ultima zi de mercato!
Rapid a renunțat la un jucător în ultima zi de mercato!
Fotbalistul care a refuzat Dinamo &icirc;n iarnă a semnat cu Universitatea Craiova
Fotbalistul care a refuzat Dinamo în iarnă a semnat cu Universitatea Craiova
San Marino U21 - Rom&acirc;nia U21 &icirc;n preliminariile EURO 2027, LIVE marți de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO!
San Marino U21 - România U21 în preliminariile EURO 2027, LIVE marți de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO!
ULTIMELE STIRI
Ei sunt &rdquo;campionii&rdquo; din mercato &icirc;n Superligă: &rdquo;S-au mișcat foarte bine. Poate cel mai bine&rdquo;
Ei sunt ”campionii” din mercato în Superligă: ”S-au mișcat foarte bine. Poate cel mai bine”
Cine sunt cei nouă atleți care reprezintă Rom&acirc;nia la Campionatul Mondial din Japonia
Cine sunt cei nouă atleți care reprezintă România la Campionatul Mondial din Japonia
Selecționerul Ciprului, mesaj pentru Charalambous, &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia
Selecționerul Ciprului, mesaj pentru Charalambous, înaintea meciului cu România
L-au convins și semnează! Andre Onana pleacă de la Manchester United
L-au convins și semnează! Andre Onana pleacă de la Manchester United
Posibilele adversare ale Rom&acirc;niei la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO
Posibilele adversare ale României la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

Regula lui Olăroiu, lecție pentru Rom&acirc;nia: &bdquo;Fără asta, n-ai ce căuta la națională!&ldquo;

Regula lui Olăroiu, lecție pentru România: „Fără asta, n-ai ce căuta la națională!“

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala cu italianul Sinner

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a întâmplat în finala cu italianul Sinner

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii

Kylian Mbappe, fără inhibiții: &rdquo;El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă&rdquo;

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Continuă disputa &icirc;n cazul &rdquo;Tudose&rdquo;. Patronul lui FCSB e dur: &rdquo;Facem circ? Să vă &icirc;nvățați minte toți&rdquo;. Replica lui Dani Coman

Continuă disputa în cazul ”Tudose”. Patronul lui FCSB e dur: ”Facem circ? Să vă învățați minte toți”. Replica lui Dani Coman

CITESTE SI
Profesorii protestează &icirc;n prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

stirileprotv Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

stirileprotv PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

&Icirc;n timp ce Europa este vizată de sabotaje, Rom&acirc;nia nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: &bdquo;La noi nu s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;

stirileprotv În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!