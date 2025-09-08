Cine sunt cei nouă atleți care reprezintă România la Campionatul Mondial din Japonia

Interesele unei foste echipe din Liga 1, ”puse pe masă” de un fost fotbalist.



Ben Teekloh este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au jucat în Liga 1 după 2005. A ajuns în România în ianuarie 2007, când a semnat cu Farul Constanța. La gruparea de la malul mării a stat până în 2010, după care a făcut trecerea la Astra, unde a jucat pentru doi ani.



Din cauza unei accidentări la genunchi și a unei complicații, Ben Teekloh a fost nevoit să se retragă în 2012, la numai 27 de ani! Era într-o formă foarte bună a carierei și era la un pas să facă pasul în Premier League sau Championship, după cum a povestit pentru Sport.ro, dar anterior fusese numit și căpitan al naționalei Liberiei.



Ben Teekloh, deschis despre perioada de la Astra: "Meritam să joc, dar intrau alții"



A fost aproape să semneze și cu gruparea Espanyol anterior, în perioada petrecută la Farul Constanța, dar ghinioanele l-au urmărit și atunci, și, după o acțiune la echipa națională, a picat vizita medicală din cauza malariei!



În trecut, înainte să ajungă în România, Ben Teekloh a mai jucat în Republica Moldova, la Nistro Otaci, dar și la Al-Nasr (Oman) sau Ashanti Gold SC (Ghana).



În perioada petrecută la Astra, ultima echipă pentru care avea să joace, Ben Teekloh a trecut prin momente care l-au făcut să se simtă nedreptățit. Chiar dacă era de părere că trebuia să joace înaintea unor colegi, fostul mijlocaș s-a simțit nedreptățit și a spus, fără ocolișuri, că erau anumite interese pentru care anumite nume din lot erau titulare sau jucau mai mult decât el.



Fostul mijlocaș nu s-a simțit apreciat și respectat în perioada de la Astra, iar de câteva ori a avut curajul să spună punctul de vedere! ”A făcut scandal”, iar reacția antrenorului a venit imediat: a fost trimis la echipa secundă.

”(N.r. – Cum a fost, mai exact, perioada petrecută de tine la Astra?) Nu prea mă înțelegeam cu antrenorii care erau atunci. Eu ziceam că meritam să joc, dar ei nu mă băgau! Băgau alți jucători. Asta m-a deranjat și am făcut scandal. M-au trimis pe bară și nu prea jucam. După ce au plecat anumiți oameni am început să joc.



(N.r. – Erau anumite interese?) Da, da, da! Așa e!”, a spus Ben Teekloh în dialogul cu reporterul Sport.ro.

