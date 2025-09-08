OFICIAL Fotbalistul care a refuzat Dinamo în iarnă a semnat cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, liderul din Superliga, și-a asigurat serviciile unui tânăr mijlocaș în ultima zi a perioadei de transferuri.

Oltenii l-au adus pe Sebastian Șerban, un fotbalist în vârstă de 19 ani de la academia Kids Tâmpa Brașov.

Mutarea a fost confirmată chiar de clubul brașovean, care a anunțat transferul pe canalele oficiale de comunicare.

Un pariu pentru viitor

Sebastian Șerban s-a arătat entuziasmat de saltul în carieră și a lăudat condițiile găsite în Bănie. "Sunt foarte fericit pentru acest pas. Este o oportunitate pe care o apreciez enorm. Am găsit la Universitatea Craiova un mediu profesionist, condiții excelente și oameni care mă ajută să cresc. Sunt convins că aici voi putea să îmi valorific potențialul", a transmis tânărul fotbalist, potrivit comunicatului celor de la Kids Tâmpa.

Oficialii clubului brașovean au oferit detalii interesante despre jucător. Nicolae Văduva, coordonatorul centrului de juniori, a dezvăluit că Șerban a avut și alte oferte, inclusiv una de la Dinamo în iarnă, pe care a refuzat-o pentru a se concentra pe examenul de bacalaureat, pe care l-a promovat cu o medie peste 9.

"Sebastian este un copil talentat și cu o dorință fantastică de a reuși. A avut mai multe oferte, dar mă bucur că a ales unul dintre cele mai iubite cluburi din România. În iarnă a refuzat oferta de la Dinamo pentru că și-a dorit să obțină bacalaureatul cu o medie peste 9, lucru pe care l-a și reușit. Sunt mândru de el", a spus Văduva.

Președintele celor de la Kids Tâmpa, Adrian Zahariea, a vorbit despre o viitoare colaborare cu formația din Craiova: "Acest pas reprezintă începutul unei colaborări benefice între două cluburi care împărtășesc aceleași valori și aceleași culori, alb-albastru".

Pentru a-i face loc lui Șerban și pentru a respecta regula U21, Universitatea Craiova a renunțat în aceeași zi la David Barbu, care a fost împrumutat la UTA Arad.

