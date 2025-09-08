Născut la Târgu-Mureş, jucătorul cu dublă cetăţenie, română şi egipteană, a început fotbalul la ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş, după care a făcut pasul la echipele locale ASA 2013 Târgu Mureş şi CSM Târgu Mureş.



După câte un sezon petrecut la aceste două formaţii tot la nivel de juniori, Omar s-a alăturat celor de la Csikszereda în vara lui 2019.



Omar El Sawy, împrumutat de Rapid la Universitatea Cluj



În tricoul ciucanilor, a câştigat Liga de Tineret în sezonul 2020-2021 în urma unei finale cu Viitorul (2-1), pentru ca în stagiunea următoare să debuteze în UEFA Youth League în dubla preliminară cu francezii de la Angers.



Anul competiţional 2021-2022 a venit cu un nou trofeu pentru El Sawy care, marcator atât în semifinala cu FCSB, cât şi în finala cu Sepsi, a contribuit din plin la câştigarea Cupei de Tineret. Ba mai mult, în acelaşi sezon, acesta a câştigat, de asemenea, o nouă ediţie a Ligii de Tineret, reuşind să înscrie în ultimul act chiar împotriva Universităţii.

