Prin Liga 1 au trecut, în special după anii 2000, mulți fotbaliști străini care rămân în amintirile fanilor și acum. Printre ei, Ben Teekloh, fost mijlocaș defensiv, născut în Liberia, care a evoluat pentru Farul Constanța, timp de trei ani, și Astra Giurgiu, pentru doi ani.

Ben Teekloh, îndrăgostit de România: ”Aici e casa mea! Prietenii îmi zic Vasile, dar nu-mi place"

După experiența la Astra, Ben Teekloh a fost nevoit să se retragă, din cauza unei accidentări și a unei complicații în timpul operației, la numai 27 de ani!

Într-o discuție cu Sport.ro, Ben Teekloh a vorbit despre ce curs a luat viața sa după retragerea de pe teren. A rămas în fenomenul fotbalistic, iar de ceva timp este intermediar al fotbaliștilor africani. Are succes cu noua poziție în Israel, dar în România a reușit să aducă doar doi jucători.

Ben Teekloh, fostul mijlocaș al Farului și al Astrei, e intermediar pentru jucătorii din Africa

Printre ei, unul care a reușit performanțe destul de importante în România, Alex Nimely, fost atacant liberian, care a făcut junioratul la Manchester City și care în țara noastră a fost legitimat la formațiile ACS Poli Timișoara și Viitorul Constanța.

Se gândește să înceapă cursurile de antrenor și să dea startul unui nou capitol în viața sa, dar momentan vrea să îi ajute pe fotbaliștii africani să facă pasul în Europa, să le facă viața mai ușoară, șansă pe care el a atins-o cu greu și a fost nevoit să treacă printr-un cumul de experiențe care l-au marcat, l-au afectat, dar peste care a reușit să treacă bine și să ajungă într-un punct pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu.

Ben Teekloh: "Eu nu prea dorm noaptea, sunt ca o pasăre de noapte"

Plecat în Statele Unite ale Americii în vacanță alături de familie, Ben Teekloh a acceptat să discute cu reporterul Sport.ro la ora 3:00 a SUA și a istorisit, printre altele, și noua sa poziție.

”(N.r. - Ce mai faci, Ben?) Sunt de o lună în SUA, merg destul de des aici, am rude aici, am și prieteni. În Hawaii sunt, e foarte bună vremea mereu aici, e cald. Stau la plajă aproape zilnic.

(N.r. - Îți mulțumesc că ai acceptat să vorbim la această oră) Eu nu prea dorm noaptea, sunt ca o pasăre de noapte. Sunt obișnuit și cu viața din România, pentru că în București nu prea doarme lumea.

O să revin curând în România, acolo e casa mea! E casa mea, sunt din 2007 în România, de când am venit la Farul.

(N.r. - Cu ce te ocupi acum, la mai bine de 10 ani de la retragerea din fotbal?) Acum, eu sunt intermediar pentru jucători din Africa, e vorba de jucători tineri. Colaborez cu mai mulți impresari din Africa. Am intermediat câteva veniri de jucători în prima ligă, dar e mai greu în România, pentru că e vorba de jucători extracomunitari până la urmă.

Unul dintre ei e Alex Nimely, care a trecut pe la Farul și Poli Timișoara, care a jucat și la Manchester City înainte.

(N.r. - Vrei să continui ca intermediar sau te-ai gândit și la altceva?) Mă gândesc să mă apuc de antrenorat, dar trebuie timp. Cine știe? M-am gândit la asta, poate o să fac și cursurile de antrenor. Am și vorbit cu cineva în acest sens, poate devin antrenor.

Mă bate gândul să fac asta, dar momentan caut calea... să văd de unde pot să încep. Trebuie să fac și școala de antrenori”, a povestit Ben Teekloh în dialogul cu Sport.ro.

Ben Teekloh putea face pasul în La Liga sau Premier League din Liga 1

Ben Teekloh este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști africani care au jucat în Liga 1 după 2005. A ajuns în România în ianuarie 2007, când a semnat cu Farul Constanța. La gruparea de la malul mării a stat până în 2010, după care a făcut trecerea la Astra, unde a jucat pentru doi ani.

Din cauza unei accidentări la genunchi și a unei complicații, Ben Teekloh a fost nevoit să se retragă în 2012, la numai 27 de ani! Era într-o formă foarte bună a carierei și era la un pas să facă pasul în Premier League sau Championship, după cum a povestit pentru Sport.ro, dar anterior fusese numit și căpitan al naționalei Liberiei.

A fost aproape să semneze și cu gruparea Espanyol anterior, în perioada petrecută la Farul Constanța, dar ghinioanele l-au urmărit și atunci, și, după o acțiune la echipa națională, a picat vizita medicală din cauza malariei!

În trecut, înainte să ajungă în România, Ben Teekloh a mai jucat în Republica Moldova, la Nistro Otaci, dar și la Al-Nasr (Oman) sau Ashanti Gold SC (Ghana).

