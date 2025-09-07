Ben Teekloh a rămas în mintea fanilor români. El a jucat la Astra și la Farul Constanța.



Fotbaliștii veniți din țările calde în România, în urmă cu mulți ani, treceau prin momente deloc plăcute iarna, când frigul îi făcea să se gândească dacă nu cumva au ales greșit. Printre ei și Ben Teekloh, fost mijlocaș, ajuns la 41 de ani, care a istorisit, într-un dialog cu Sport.ro, momentul în care a aterizat în București, când a decis să accepte oferta Farului Constanța, în ianuarie 2007.

Obișnuit cu ierni în șort și la bustul gol, Ben Teekloh a trăit un adevărat șoc în momentul în care a aterizat pe aeroport și a văzut cât este de frig. Mai în glumă, mai în serios, având în minte și refuzul de a semna cu CSKA Moscova anterior, din cauza frigului, liberianul i-a spus impresarului că nu poate face față în România.

Ben Teekloh a vrut să plece din România, apoi a decis să rămână. Acum, el vrea să ia cetățenia

Până la urmă, agentul l-a convins să rămână, dar povestea a fost istorisită într-un mod savuros, în dialogul cu Sport.ro. Chiar dacă frigul din Rusia nu se compară cu nimic trăit de Ben Teekloh până la acel moment, nici temperaturile din România nu l-au făcut să creadă, în primă fază, că e o decizie bună să semneze în Liga 1.

”Eram în Qatar, am avut o ofertă de la CSKA Moscova. Am ajuns acolo... vai de mine! Era noiembrie! Băi, frate, ce frig era acolo! Vai de mine! Pentru mine era rău, înghețam! Până atunci, în noiembrie mă îmbrăcam în tricou. Am ajuns în Rusia și am văzut cum e.... . Am rezistat doar o săptămână acolo și am plecat iar în Qatar.

Am ratat CSKA Moscova din cauza vremii.

(N.r. – Acum, îți pare rău că nu ai rămas acolo?) Sincer, da, acum îmi pare rău! Când ești în zona arabă, nu prea cunoști Europa, doar echipele mari, atât. Dar, apoi, după un timp, am văzut că CSKA Moscova juca în Liga Campionilor. Dar, e adevărat că eram și tânăr când am fost la Moscova și pot da vina și pe asta.

De acolo, apoi, mi s-a zis că e o echipă în Moldova, Zimbru Chișinău, unde pot să merg, că nu e frig ca în Rusia. Am fost acolo, dar nu prea m-am înțeles cu oamenii.

Eu, atunci, voiam să ajung în Europa. Am fost chemat de Zimbru Chișinău, dar nu m-am înțeles cu ei. Apoi, impresarul meu mi-a zis să semnăm cu Nistoreni. Dar, acolo am rezistat doar șase luni, erau condiții nasoale.

(N.r. - Apoi ai ajuns în România) Am aterizat la începutul lui februarie în România. Țin minte și acum că era foarte frig, vai de capul meu! Veneam din Dubai. Mă uitam și îmi ziceam: 'măi, frate, unde am ajuns, măi, frate?'. Era frig, gheață peste tot, mi-am pus mâinile în cap! I-am spus impresarului că vreau să plec.

El mi-a zis: 'Stai aici, stai! O să se termine iarna'. Țin minte de parcă a fost ieri.

Țin minte ziua în care am aterizat în București. Era februarie, eu aveam pe mine doar un sacou și o cămașă. Când s-a deschis ușa avionului... a bătut un vânt.... . Am zis: 'Ce se întâmplă?'. Mi-am adus aminte de Rusia! Când am ieșit pe ușă, mi-a înghețat capul! În 2007 era iarnă ca lumea în România, nu ca acum! Gheață peste tot! Mi-am pus mâna în cap: 'Doamne, unde am ajuns?!'.

I-am zis impresarului: 'Băi, frate, nu cred că o să meargă aici!'. Eu vin din Ghana, am stat aproape toată viața mea în Ghana, acolo era foarte cald. Am ajuns în Qatar, acolo era foarte cald. Dar când am venit în România, a fost foarte greu!

Partea bună e că, după o săptămână în România, am plecat în Cipru, în cantonament, acolo era cald. Era mișto! Era foarte fain! Echipa era deja acolo”, a spus Ben Teekloh în dialogul cu Sport.ro, care a precizat că va depune actele pentru a deveni român.

Perioada Farul Constanța, cea mai bună pentru Ben Teekloh

Apoi, totul a mers bine pentru fostul fotbalist, ajungând într-un punct al carierei care l-a împlinit, chiar dacă a avut și momente grele, teribile chiar, când o butelie i-a explodat în locuința din Constanța, iar apoi, în 2012, din cauza unor probleme medicale la genunchi, a fost nevoit să se retragă, când era legitimat la Astra Giurgiu, la numai 27 de ani!

”(N.r. – Despre perioada Farul) Antrenor era Basarab Panduru atunci la Farul, cu el am debutat.

(N.r. – Cum a fost contactul cu colegii de la Farul?) A fost greu, pentru că nu vorbeam limba, iar ei nu prea vorbeau engleză. Vorbeam mai mult prin semne.

Am ajuns seara în cantonament, iar Panduru mi-a zis că ziua următoare urma să joc într-un amical, o repriză. Am jucat o repriză, a doua, iar după meci a venit un doctor la mine, care știa franceză, și mi-a spus că am jucat bine. Mi-a spus că sunt un jucător foarte bun! Nu mă antrenasem, venisem după un drum lung și totuși am jucat bine.

(N.r. – Te-au ajutat vorbele lui) Da, foarte mult! M-a ajutat foarte mult!

Au urmat, însă, și momente grele la Farul, pentru că am retrogradat. Cei de acolo m-au rugat să rămân și am rămas. Mi-au dat același salariu ca în Liga 1 și am rămas un an, dar, după ce am terminat acolo, m-a contactat cineva de la Astra, Petre Buduru.

Am zis ok și am mers la Astra. Atunci, Stoichiță era antrenor la Astra. Am jucat într-un meci amical și așa am rămas acolo, i-am convins. La Astra nu prea a fost o perioadă bună, am avut niște neînțelegeri cu antrenorii.

A fost o perioadă scurtă care a fost bună, dar nu la fel de roz ca la Farul.

(N.r. – Ce s-a întâmplat mai exact la Astra?) Nu prea mă înțelegeam cu antrenorii care erau atunci. Eu ziceam că meritam să joc, dar ei nu mă băgau! Băgau alți jucători. Asta m-a deranjat și am făcut scandal. M-au trimis pe bară și nu prea am mai jucat. După ce au plecat anumiți oameni am început să joc.

(N.r. – Erau anumite interese?) Da, da, da! Așa e!

(N.r. – Ce ți-a plăcut în experiența de la Farul?) Era un mediu profesionist! Oamenii de la birouri, oamenii din conducere se comportau frumos. Când ești apreciat de oameni, ești încurajat să faci mai mult. Asta mi-a plăcut acolo”, a mai spus fostul fotbalist pentru Sport.ro.

